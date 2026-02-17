Horóscopo de Libra de hoy: martes 17 de febrero de 2026

Sepa que antes de fijar los objetivos deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar todas sus ideas a los recursos con los que cuenta.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 17 de febrero

Amor: Charle con su enamorado, así podrán superar los inconvenientes vividos durante días anteriores. No lo deje para otro momento, destine parte del día para hacerlo.

Riqueza: Posiblemente su jefe lo empiece a demandar demasiado y esto a usted lo supere. Entiéndalo y busquen juntos un orden para cada una de las prioridades.

Bienestar: Evite hablar tanto durante esta jornada. Hoy dedíquese a escuchar un poco más a las personas que lo rodean y prestarle atención a los consejos que le brindan.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa, muchas veces puede ayudarnos a liberar lo mejor de nosotros. Intente soltarse y que todo fluya por si solo.

Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: Ordene mejor las ideas y reflexione sobre la realidad que esta viviendo en este momento, esto lo ayudará a tener un mejor desempeño profesional. Hágalo.

Bienestar: Será un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este ultimo tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos.

