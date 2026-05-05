Horóscopo de Libra de hoy: martes 5 de mayo de 2026

Será el momento justo para concentrarse en las obligaciones más urgentes y descartar los intereses superfluos. Sea más responsable en su vida.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 5 de mayo

Amor: Prepárese, ya que transitará excelentes momentos de felicidad con su alma gemela. El día será destinado al amor exclusivamente, no lo desperdicie.

Riqueza: Demuestre sin temor su conocimiento y capacidad frente a las exigencias que le demanda su puesto. Si existe una búsqueda interna en su empresa, postúlese.

Bienestar: Sepa que gracias a la actividad física que ha estado realizando, las tensiones que venia acumulando se irán liberando lentamente. No deje de ejercitarse.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

No dude y confíe en sus amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyaran en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos.

Amor: Evite actuar a espalda de su alma gemela, ya que podría enojarse con usted. Lo único que logrará será ganarse su desconfianza y que se aleje de usted.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, sepa que deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumplan con los requerimientos.

Bienestar: Sea más prudente, ya que los contratiempos podrían desequilibrarlo y desbordarlo en esta jornada. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |