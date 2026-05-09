Horóscopo de Libra de hoy: sábado 9 de mayo de 2026

Este atento, ya que podrá recibir en este día diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Debería escucharlas y así podrá mejorar en las relaciones.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 9 de mayo

Amor: Intente mejorar el diálogo con su enamorado. Sepa que será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que tienen hace tiempo y dañan el vínculo.

Riqueza: Teniendo la Luna en oposición, hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piense bien antes de definir la situación.

Bienestar: Hoy su espíritu festivo le exigirá un encuentro nocturno con amigos. Deje de hacerse tantos problemas y olvídese de sus obligaciones. Trate de divertirse.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su animo.

Amor: Momento para evaluar que es lo que no funciona en sus relaciones y así cambiar de actitud. Procure tener cuidado y evite los enfrentamientos con su pareja.

Riqueza: Probablemente en este día, se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable. Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional.

Bienestar: Sepa que cuanto más seguro se sienta en su vida, menos sufrirá la presión del entorno. Procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |