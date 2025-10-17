Horóscopo de Libra de hoy: viernes 17 de octubre de 2025

No es momento para detenerse. Prepárese, ya que se sentirá pleno de vitalidad y confianza, todo lo que emprenda en esta jornada tendrá un final exitoso.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 17 de octubre

Amor: Intente comentarle con honestidad lo que le molesta a usted a su pareja, así podrá generar un crecimiento positivo en la relación amorosa. Trabajen juntos para lograrlo.

Riqueza: Si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta para luego ponerla en practica. No actúe sin pensar.

Bienestar: Si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta para luego ponerla en practica. No actúe sin pensar.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Prepárese, ya que hoy podría recibir diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Comprenda que si las escucha, podrá mejorar en poco tiempo.

Amor: Momento optimo para limar todas las asperezas que tiene con sus familiares. De esta forma, verá que pronto las relaciones afectivas mejorarán.

Riqueza: Aléjese de las distracciones y aprenda a razonar correctamente. Deje a un lado todos sus instintos, si no quiere cometer un error financiero.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |