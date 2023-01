Ofiuco: ¿cambia el horóscopo y se suma un nuevo signo?

escuchar

En los últimos días, con el inicio del año 2023, circuló en las redes sociales la noticia de que los signos del Zodíaco tendrían un cambio este año. Este se debe a la aparición de un nuevo nuevo astro que se sumaría a la rueda zodiacal: Ofiuco; el cual -según se dijo- podría cambiar por completo la forma de leer e interpretar la astrología, que describe la personalidad y la predisposición energética de cada ser humano.

Según el diario español El País, el rumor se inició el 5 de enero de la mano de FRCHO, un usuario de Twitter con unos 18.000 seguidores. Este anunció la introducción de nuevo signo y presentó un supuesto nuevo calendario astrológico. Fue tal el alcance que tuvo la publicación que generó más de 30 millones de visualizaciones, más de 65.000 comentarios y miles de compartidos a través de distintas plataformas y en todo el mundo. También se dispararon las búsquedas en Google con la palabra “Ofiuco”.

“A partir del 1° de enero entró en vigor el nuevo calendario oficial para los signos zodiacales. No olviden actualizar su carta astral y revisar sus proyecciones para 2023, si es que cambió su signo”, decía el mensaje de FRCHO que generó gran revuelo en las redes por parte de los fanáticos de las astrología.

Sin embargo, muchos astrólogos e incluso la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) salieron a desmentir la información. Desde el organismo estadounidense aseguraron que el horóscopo seguirá siendo el tradicional. “¿Has oído que cambiamos los signos del Zodíaco? No, no lo hicimos, solo hicimos cálculos”, escribieron desde el organismo a través de su cuenta de Tumblr, además de aclarar que allí se estudia astronomía y no astrología.

Cabe resaltar que no es la primera vez que se dan este tipo de especulaciones. En 2016, la NASA tuvo que desmentir una información similar en su cuenta de Twitter.

¿Qué es Ofiuco?

Se cree que originalmente eran trece las constelaciones que originaron la astrología

Ofiuco es una de las 48 constelaciones antiguas reconocidas por los griegos alrededor del siglo V a. C. En ese sentido, fueron los griegos quienes asociaron a Ofiuco con Esculapio, el dios de la medicina, y trataron a la constelación como una representación en el cielo de la deidad de la medicina y la curación. Por eso mismo, es conocido como el serpentario o el portador de la serpiente.

A fines del siglo XX, se introdujo oficialmente la idea de incluir este astro a la rueda zodiacal, pero nunca se llegó a un acuerdo. Es por eso mismo que si bien su existencia puede causar confusión, por el momento, los signos del Zodíaco siguen siendo los siguientes:

Aries (Del 21 de marzo al 20 de abril)

(Del 21 de marzo al 20 de abril) Tauro (Del 21 de abril al 21 de mayo)

(Del 21 de abril al 21 de mayo) Géminis (Del 22 de mayo al 21 de junio)

(Del 22 de mayo al 21 de junio) Cáncer (Del 22 de junio al 22 de julio)

(Del 22 de junio al 22 de julio) Leo (Del 23 de julio al 23 de agosto)

(Del 23 de julio al 23 de agosto) Virgo (Del 24 de agosto al 23 de septiembre)

(Del 24 de agosto al 23 de septiembre) Libra (Del 24 de septiembre al 23 octubre)

(Del 24 de septiembre al 23 octubre) Escorpio (Del 24 de octubre al 22 de noviembre)

(Del 24 de octubre al 22 de noviembre) Sagitario (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre) Capricornio (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre) Acuario (Del 21 de enero al 18 de febrero)

(Del 21 de enero al 18 de febrero) Piscis (Del 19 de febrero al 20 de marzo).

