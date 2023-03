Qué es y cómo funciona la astrología de la India

escuchar

Las estrellas han seducido a los humanos desde el origen de los tiempos. De su observación del cielo han surgido diversos sistemas astrológicos, tanto en Oriente como en Occidente. Uno de ellos es la astrología védica, que toma su nombre de los Vedas: textos antiguos que sentaron las bases del hinduismo.

En la India no se habla de “astrología védica”, sino de jyotish. Según el astrólogo Ramiro Mora, dicha expresión significa “estudio de la luz”, ya que estudia el sentido en que las luces se mueven en el cielo y también de nuestra luz interna, que es el alma. “En resumen, el cielo se entiende como un reflejo de nuestra propia alma y de nuestra conciencia”, expresó.

En línea con lo anterior, Rafael de la Puente, consultor y profesor del Programa Meditación Trascendental en Chile, sostuvo: “Hay una sincronía entre lo que ocurre en cada célula del cuerpo y lo que ocurre en cada rincón del Universo”. En este sentido, explicó que la astrología védica viene a enseñarnos que “la capacidad de conocerlo todo, pasado, presente y futuro, está dentro de cada ser humano”.

Según el jyotish, por medio del análisis de la carta natal (un diagrama que se genera a partir de la fecha y el lugar de nacimiento de cada persona) es posible acceder a conocimiento esencial acerca de las tendencias futuras de nuestra vida y así “planificar adecuadamente el mayor éxito y seguridad en salud, riqueza y felicidad en nuestro camino hacia la iluminación”, de acuerdo a lo que señaló de la Puente.

“Al igual que una semilla contiene todo lo necesario para convertirse en un árbol y producir flores y frutos, esta disciplina puede brindar conocimiento sobre el futuro de cualquier persona o entidad con solo conocer la hora y el lugar de su nacimiento”, añadió.

En la astrología india también se usa el análisis de la carta natal Ilona Kozhevnikova - Shutterstock

Para Mora, este sistema astrológico funciona como un servicio meteorológico, ya que “te puede decir: ‘hoy es un buen día para hacer esto, pero tal vez no es un buen día para hacer esto otro’’'. Y agregó: “Las energías sutiles que gobiernan la vida tienen ritmos y entenderlos te permite saber cuánta energía disponible hay para moverse de determinada manera en cada momento”.

Pero no se trata únicamente de astrología, sino que está ligado a disciplinas como el yoga y la ayurveda. Sobre esta última, se trata de un sistema de medicina originado en el subcontinente indio. Rafael expuso que “incluso las enfermedades tienen su tiempo en la vida de una persona, y para poder trabajar en el área de la salud y la prevención es importante poder analizar en qué momento cada parte del cuerpo se vuelve vulnerable”.

Tecnicismos

Tanto la astrología védica como la occidental hablan de signos, casas, planetas y predicciones, pero eso no hace que sean lo mismo. “Hay suficientes similitudes para que uno sienta que puede usar las herramientas de una en la otra, pero también hay suficientes diferencias como para que eso no funcione”, aseguró Ramiro Mora. Y añadió: “Es como el fútbol y el fútbol americano. En los dos hay un campo, dos equipos y una pelota y hay que meter un gol en el otro lado, pero no se pueden usar las reglas de uno para el otro”.

Tanto Mora como Rafael de la Puente señalaron que el jyotish le da más importancia al aspecto lunar que al solar. “El Sol es el reflejo del alma y según la filosofía védica vemos la vida a través de la mente, no del alma”, indicó el primero de ellos. “Nos regimos por nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestra memoria, y todo eso es la mente y es la Luna la que rige la mente”, puntualizó.

Otro indicador clave para la astrología védica, aún más importante que el aspecto solar, es el ascendente, que representa la constelación que ascendía en el momento en que la persona nació.

Susana Garbuyo, astróloga que trabaja con el abordaje occidental, aclaró que, en su caso, si bien el Sol sí es un factor fundamental, también toma en cuenta el ascendente y la Luna, entre otras cosas. “No es que los astrólogos occidentales nos fijamos solo en las características del signo, porque, de hecho, la astrología son tendencias”, dijo.

Terminología del jyotish

A su vez, la astrología védica divide al cielo en 27 constelaciones que se denominan nakshatras, expuso Mora. Esto se vincula con que el jyotish no ve a La Tierra y al Sol como algo separado del resto del Universo: “Somos polvo de estrellas y volveremos a ser parte del todo, entonces la relación con las estrellas y las constelaciones es fundamental”.

El jyotish nace del hinduismo NARINDER NANU - AFP

Aparte de los nakshatras, la astrología védica trabaja con los 12 signos del zodíaco que utiliza la astrología occidental. Pero en jyotish estos signos se llaman rashis y también difieren en parte de su descripción y uso, entre otros aspectos. Son:

Hay otros elementos básicos en jyotish que son las 12 casas, denominadas Bhavas, y los planetas, conocidos como Grahas. Todo esto puede observarse en la carta natal.

Debido a que la astrología occidental y védica utilizan sistemas diferentes para establecer la posición de los planetas, actualmente hay alrededor de 23 grados de diferencia entre los dos zodíacos, señaló Ramiro Mora. Mientras que el Zodíaco occidental considera la posición planetaria en relación al Sol, el védico trabaja con la posición planetaria en relación a las estrellas.

“Si uno mira las dos cartas, la occidental y la védica, son diferentes. Imaginate que un psicólogo gestáltico y uno freudiano se sientan con vos: van a ver cosas diferentes y te van a hablar con un lenguaje diferente”, dijo Ramiro.

En jyotish, los Grahas o planetas se asocian con áreas particulares. Así lo describió Rafael de la Puente: la Luna (Chandra) con la mente y las emociones, Marte (Mangal) con el dinamismo y el poder organizador, Mercurio (Budh) con el intelecto y la discriminación, Júpiter (Gurú) con el conocimiento, la expansión y la enseñanza, Venus (Skukra) con la belleza y el refinamiento, y Saturno (Shani) con el dolor y la estabilidad. Además, hay dos Grahas que derivan de la intersección de los caminos del sol y la luna. Uno es Rahu, asociado con la aspereza y la imprevisibilidad, y otro es Ketu, reservado y filosófico. También se toman en cuenta las interacciones que los elementos tienen entre sí y la influencia del movimiento continuo de los planetas a lo largo del tiempo.

Asimismo, el jyotish considera los ciclos en los que se estructura el tiempo. Esto se denomina sistema de Dashas, y es clave para hacer una predicción. “Es posible identificar cómo estos ciclos influyen en aspectos de la carta natal y activan ciertos resultados posibles en determinados períodos de la vida del consultante”, explicó Rafael Mora.

El País (Uruguay)