Horóscopo de Piscis lunes 29 de junio: expresá lo que sentís

Durante este lunes 29 de junio, los piscianos sentirán la necesidad de dejar fluir sus sentimientos más profundos. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para tu zodiaco, es vital que te liberes de la carga emocional que guardás. En el ámbito del amor, buscá un diálogo sincero para resolver antiguos resentimientos con tu pareja. En cuanto a tu riqueza y vida laboral, mantenete atento porque los esfuerzos realizados pronto darán sus frutos. Por último, en relación a tu bienestar y salud, tratá de no caer en sospechas infundadas y tené la humildad de reconocer si te equivocaste; este horóscopo diario te invita a vivir una jornada de crecimiento personal y claridad mental.

En este momento, sentirá que ya no puede guardar más sus emociones. Compártalas con los demás y serán bien recibidas. Exprese todo lo que tiene adentro.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el lunes 29 de junio

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.

Riqueza: Prepárese, ya que de a poco los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo. Una vieja propuesta laboral ha tenido éxito.

Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Si bien le cuesta abandonar sus hábitos, debería iniciar algo nuevo. Apueste por una transformación en su vida y así disfrutará de una vitalidad plena.

Amor: Vivirá una jornada bastante constructiva, ya que las personas que realmente lo quieren van a aconsejarlo bien en ese problema que tanto lo aqueja.

Riqueza: Podrá alcanzar la meta deseada con mínimo esfuerzo, ya que pondrá en práctica el desarrollo de su creatividad en ese proyecto que viene gestando hace días.

Bienestar: Anímese y pruebe con la terapia de Flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique a su hígado de tanta medicación.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |