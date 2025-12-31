Qué color usar en Año Nuevo 2026, según tu signo del Zodíaco

El Año Nuevo 2026 comienza el jueves 1 de enero, una fecha que invita a las personas a celebrar, reunirse con sus seres queridos y despedir el año que dejan atrás. Durante esta época, muchos realizan balances personales y establecen ciertas proyecciones o metas para los meses entrantes. Es por ello que en la última noche de diciembre se acostumbra vestir diferentes colores que se alineen con los nuevos objetivos.

El color que elegimos para la vestimenta dice mucho sobre augurios del próximo año (Fuente: Pexels)

La elección del color es considerado como un ritual esencial para alinear la energía, intención y manifestación en vísperas del año nuevo. Accesorios, prendas, ropa interior o incluso maquillaje, son algunas de las maneras de incorporar estos tonos durante las fiestas.

En astrología, los signos del zodíaco se encuentran asociados a ciertos planetas, elementos y cualidades en particular. Es por ello que muchos tienden a relacionarse con cierto tipo de colores, gamas o tonos, que logren representar su esencia o bien potenciar un aspecto a mejorar.

Aries, dorado

El dorado simboliza triunfo, éxito y reconocimiento en el plano laboral y social, aspectos que este signo del elemento Fuego tiende a buscar. Sus metas son ambiciosas y necesita sentir que avanza con firmeza hacia sus objetivos, por lo que adora desafiarse a sí mismo y ser el mejor en cualquier proyecto que emprenda. Este tono refiere también a la abundancia financiera, el positivismo y prosperidad.

El dorado simboliza triunfo, éxito y reconocimiento en el plano laboral y social Freepik

Tauro, blanco

Las personas de Tauro comienzan un nuevo año con deseos de renovar sus energías, luego de años de la presencia de Urano, un tránsito difícil y desafiante. El blanco representa la búsqueda de paz y serenidad que tanto necesitan. Es un tono que ayuda a la estabilidad emocional, el fin de conflictos y pureza, lo que ayuda a dejar atrás cualquier lucha o sentimiento negativo del 2025.

El blanco representa la búsqueda de paz y serenidad que tanto necesitan

Géminis, fucsia

El fucsia es un color vibrante que simboliza la diversión, creatividad y conexión con otros. Si bien puede ser asociado con el romance, se trata de un tono que expresa un carisma lúdico y colectivo, que va más allá de las relaciones sentimentales. El signo de los gemelos adora conocer gente nueva y hacer amigos, siendo esta una de sus típicas metas del año nuevo.

Cáncer, marrón

El marrón es el color que acompaña a Cáncer en su anhelo de paz, salud y estabilidad familiar para este nuevo año. Este signo del elemento Agua desea alcanzar un nivel de confort y seguridad emocional en todos sus vínculos. Sus peticiones de nuevo año siempre consideran la salud de otros y el bien común, por lo que sin dudas llevar una prenda de este tono será una gran manera de iniciar un nuevo ciclo.

Leo, plateado

Los tonos brillantes y llamativos son una gran alternativa para que las personas de Leo vistan durante el año nuevo. El plateado combina su deseo de reconocimiento con la tan anhelada estabilidad material. El 2026 es la oportunidad de concretar ciertas metas y asegurar su futuro a través de inversiones, mudanzas o decisiones más inteligentes en cuanto a cómo gestionan sus recursos.

Virgo, rojo

Este signo del elemento Tierra es conocido por su seriedad, su responsabilidad e intelecto. Es por ello que si desean manifestar romance, pasión, innovación y nuevas experiencias en 2026, el color rojo será el ideal. Este aporta valor a lo sentimental, algo que las personas de Virgo les cuesta por momentos.

Si desean manifestar romance, pasión, innovación y nuevas experiencias en 2026, el color rojo será el ideal

Libra, amarillo

El amarillo es el color que potencia a las personas de Libra al comenzar 2026 con buena energía, optimismo y una búsqueda de creatividad. Este año es la oportunidad para romper con los moldes y explorar diferentes maneras de hacer las cosas, sin dejarse llevar por opiniones de otros.

El amarillo es el color que potencia a las personas de Libra al comenzar 2026 con buena energía, optimismo y una búsqueda de creatividad iStock

Escorpio, violeta

Las personas de Escorpio son intensas, espirituales y capaces de transformarse en cada año. Es así, que el violeta es el color ideal para que vistan durante esta noche, gracias a su sentido de renacimiento, cierre de ciclos y apertura a nuevas posibilidades. Este le conecta con su costado más intuitivo, para poder tomar las mejores decisiones en este nuevo año.

Sagitario, verde

El verde es el color ideal para que el signo del arquero en el Año Nuevo, porque lo acompaña en su búsqueda de concreción, éxito material y nuevas oportunidades laborales. Sensatez, positivismo y expansión de recursos, son algunos de los aspectos que este tono ayuda a atraer.

El verde es el color ideal para que el signo del arquero en el Año Nuevo

Capricornio, rosa

El signo de la cabra comienza el 2026 con esperanza y anhelos de generar conexiones con estabilidad emocional. Muchos se encuentran dispuestos al romance, el disfrute y a trabajar en su amor propio. Es así, que el color rosa será ideal para alinearse con esta energía romántica de cuidado personal y emociones significativas.

el color rosa será ideal para alinearse con esta energía romántica de cuidado personal y emociones significativas Freepik

Acuario, verde esmeralda

En astrología, el verde es un tono asociado con la esperanza y el equilibrio material, que combinado con azul puede ayudar a la concreción de metas. Las personas de Acuario comienzan el 2026 con Plutón en su signo, por lo que necesitarán determinación a la hora de actuar. Es una época ideal para tomar decisiones, realizar cambios trascendentales y aspirar por un futuro mejor, en el que el dinero no sea una preocupación.

Piscis, azul marino

El azul marino es un color que otorga determinación, organización y seriedad, aspectos que pueden ayudar al signo de los peces a alinearse con sus metas. El astro regido por Neptuno, el planeta de los sueños, suele vivir de su imaginación y postergar sus tareas. Es por ello que para alcanzar la realidad deseada en este nuevo año, este color puede ayudarles a encontrar su costado responsable, capaz de planificar y ejecutar acciones que concuerden con sus ideas.