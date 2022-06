Qué pone de mal humor a las personas de Géminis

Las personas de Géminis son las nacidas entre el 21 de mayo y el 21 de junio. Este signo es el tercero de la rueda zodiacal y el primero del elemento Aire. Esto le otorga su espíritu libre y mente reflexiva, por lo que suelen ser grandes pensadores. Son extrovertidos, sociables y activos. Regidos por Mercurio, este planeta de la comunicación les brinda cualidades para ser grandes oradores. Además, les resulta fácil relacionarse con otras personas, ya que en general son agradables y amables con todo el mundo. Suelen tener muchos amigos y estar rodeados de personas todo el tiempo.

Su símbolo de los gemelos demuestra su capacidad de priorizar los vínculos y las amistades. Necesitan estar acompañados todo el tiempo por otras personas. Por ello, les gusta asistir a planes sociales, fiestas y cumpleaños. Son divertidos por naturaleza, espontáneos y de carácter alegre.

Este signo del elemento Aire está relacionado con la dualidad, por lo que muchos poseen una personalidad doble. Por un lado, son personas dulces y tranquilas; y por el otro, esconden un carácter reservado y reflexivo. Piensan mucho antes de comunicar sus ideas y muchas veces pueden dar la impresión de que no expresan todo lo que sienten.

La rutina

Las personas de Géminis disfrutan de realizar diferentes actividades y mantenerse en movimiento. Les gusta disfrutar tiempo con sus seres queridos, tomar cursos, clases y aprender cosas nuevas. Necesitan mantenerse ocupados, salir de sus casas y ocupar su tiempo con diferentes planes. Por lo tanto, les cuesta mucho adaptarse a la rutina. Odian tener que cumplir horarios y cumplir con compromisos que no incluyan diversión y entretenimiento. En el ambiente laboral, prefieren ser independientes para poder manejar sus propios tiempos.

La soledad

Este signo del elemento Aire está compuesto por la figura de dos personas: los gemelos. El hecho de que son seres sociables es una de las principales características de las personas de Géminis. Necesitan estar en compañía de otras personas constantemente -ya sean sus familiares, amigos o pareja- porque les resulta difícil pasar tiempo a solas. Pueden angustiarse o sentirse deprimidos cuando se encuentran en soledad. Muchas veces, escapan de estas situaciones ocupando su agenda por completo y uniéndose a planes espontáneos.

Las reglas estrictas

Las personas de Géminis poseen un carácter alegre y lúdico. Les gusta divertirse y no suelen tomarse las cosas en serio. Son grandes compañeros de aventuras y fiestas, protagonistas de cualquier reunión social.

Sin embargo, les cuesta adecuarse a reglas estrictas. No les gusta que les digan qué hacer y prefieren sentirse libres. Si bien son responsables en sus trabajos, seguir órdenes no es su actividad favorita. Cumplirán con todo lo que le piden, pero no se sentirán satisfechos.

Falta de planes

Salir con amigos, ir a comer con sus parejas, visitar a sus familiares, tomar un taller de una nueva disciplina, son algunas de las cosas que más disfrutan hacer las personas de Géminis. Necesitan sentirse en contacto con otras personas constantemente, por lo que siempre tienen planes en su agenda. La falta de estos puede hacerlos sentir solos, ponerse de mal humor e incluso desmotivarse. Si alguien cancela una reunión con las personas de este signo del elemento Aire, puede que se gane su enojo y enemistad.

Personas frías

Una de las cualidades que más detestan los gemínanos es la falta de calidez. Ellos son seres cálidos y sociables; les gusta y resulta fácil hacer amigos en cualquier lugar que vayan; y se sienten a gusto cuando se rodean de otras personas, especialmente si comparten su espíritu dulce y divertido. Pese a esto, les cuesta relacionarse con aquellas personas que sean reservadas o no confíen fácilmente en los demás. Les incomoda las personalidades frías y distantes, que no utilicen las demostraciones físicas para demostrar su afecto.

El aburrimiento

Algo que no toleran las personas de este signo es el aburrimiento. Esto los incomoda, los hace sentirse tristes y poco motivados. Cuando se encuentran en situaciones aburridas suelen ponerse de mal humor fácilmente y querer huir hacia otros planes más divertidos. Este signo del elemento Aire necesita sentirse alegre todo el tiempo y le cuesta mantenerse tranquilo sin hacer mucho, ya que eso lo puede llevar a reflexionar demasiado. La diversión es uno de sus mayores placeres.

Falta de comunicación

Las personas de Géminis son expresivas, les gusta comunicar lo que piensan, aunque mantienen sus formas cordiales y respetuosas. También les gusta intercambiar ideas con los demás: la conversación es una de las mejores herramientas que este signo del elemento Aire posee.