¿Qué significan las cinco cartas del tarot más populares?

El tarot es un método adivinatorio utilizado hace siglos para interpretar la realidad, o bien predecirla. Se estima que sus orígenes datan del siglo XIV, manteniéndose vigente hasta la actualidad. Esta técnica es utilizada por muchas personas como una guía, un oráculo para recibir ayuda o algún consejo. Muchos consultan las cartas para tomar decisiones, otros simplemente sienten curiosidad para saber qué les depara el destino. Interpretar el tarot requiere conocer sus figuras y entender cómo se relacionan entre sí.

Cómo funciona el tarot

A partir de un mazo de cartas en particular, se realiza una lectura que relaciona entre sí cada figura que se presenta. Una baraja completa está compuesta por 78 cartas, entre las cuales se encuentran los arcanos mayores y los arcanos menores, cada uno con un significado particular.

Los tarotistas pueden elegir entre distintas variantes de barajas o mazos de acuerdo a su preferencia. Una tirada de tarot incluye la relación entre todas las cartas que se bajen sobre la mesa, y de esa conexión dependerá el significado. Asimismo, el sentido de cada una dependerá de la posición en la que se encuentre: invertida o normal.

Las astrología y el tarot, son dos métodos que persiguen el mismo objetivo: ayudar a las personas a reinterpretar sus vidas

Los arcanos mayores

Los arcanos mayores están compuestos por 22 cartas de tarot. Cada uno representa un conjunto de ideas, emociones o carácter especial. En la mayoría de los mazos de tarot, cada arcano posee un nombre y un número en particular. La denominación no indica directamente el significado de la carta, es más bien una premisa a trabajar.

En cuanto al número, la numerología participa atribuyendo ciertas connotaciones que ayudarán a su interpretación.

Los arcanos menores

Los arcanos menores cuentan con 56 cartas, que se encuentran divididas en cuatro palos. Estos van desde el As, representando al 1, hasta el diez. A esta secuencia se suman las figuras como el Caballero, la Reina, el Rey y la Sota. Cada palo simboliza un área en particular. En la mayoría de los casos, los bastos representan la relación interna del ser humano y el compromiso con sus deseos.

Las copas simbolizan el amor y la forma en la que se expresan las emociones y sentimientos. En cuanto a las espadas, abordan las ideas, los pensamientos y la necesidad de comprensión del mundo. El oro, describe la forma de relacionarse con los objetos materiales, el dinero y las ambiciones.

Las cinco cartas más populares del tarot y su significado

La rueda de la fortuna

La rueda de la fortuna Pixabay

La figura de la rueda que gira representa la energía en movimiento. Esta carta refiere a la posibilidad de influir en el destino propio, la capacidad de cambiarlo en favor de uno mismo. Puede ilustrar la inminencia de cambios o nuevas oportunidades. Si se encuentra invertida, puede señalar un estancamiento, frenos, depresión o imposibilidad de avanzar hacia los objetivos deseados.

Esta carta habla principalmente sobre la necesidad de accionar en torno a lo que se siente. Su rueda simboliza un ciclo que debe concretarse, pero también habla sobre el karma y la posibilidad de retorno.

La justicia

La Justicia Pixabay

Es la carta de la responsabilidad, el juicio y el equilibrio. Señala la existencia o necesidad de alcanzar un acuerdo, de mantener las cosas en claro con uno mismo o con los demás. En el caso de que aparezca invertida, puede señalar problemas a resolver, conflictos, discusiones o inconvenientes para lograr alguna meta.

La justicia representa la importancia de tomar decisiones en base a la reflexión objetiva. Habla sobre mantener la templanza en ciertos asuntos, observar y tomarse un tiempo para evaluar antes de actuar.

Los enamorados

El enamorado Pixabay

Si bien se la asocia principalmente con las relaciones en pareja, no siempre implica este resultado. Esta carta simboliza los vínculos en general, amistades, familia, negocios o sociedades. Asimismo, puede señalar la necesidad de conciliación con otro. Destaca la importancia del trabajo entre dos personas y su comunicación, abierta para expresar lo que piensan y sienten.

Otras interpretaciones apuntan a los enamorados, sugieren la necesidad de elegir entre dos opciones.

El colgado

El Colgado Pixabay

En esta carta se ilustra un personaje que está al revés. Principalmente, alerta que algo está por cambiar. También habla sobre el sacrificio, relacionándolo con el trabajo duro y la perseverancia. Muestra la paciencia que tiene, tuvo o deberá tener un individuo para alcanzar lo que desea.

En algunas tiradas, explica la necesidad de quedarse pendiente o expectante de que algo suceda. Señala la incapacidad de progresar y contribuir con una causa en particular, ya que todo está hecho y no depende de uno.

La torre

La Torre Pixabay

Esta carta simboliza el advenimiento de cambios trascendentales, que no tendrán vuelta atrás. Habla sobre ciertos avances, una grieta en la realidad en la cual marca un antes y después. Si sale invertida, advierte la importancia de no seguir sosteniendo viejas ideas, hábitos o costumbres. Su aparición representa la necesidad del desapego, de eliminar patrones del pasado, a los cuales ya no sirve aferrarse.