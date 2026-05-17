Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 17 de mayo de 2026

En este día, sepa que la presencia lunar en oposición podría afectarle su energía natural y se sentirá muy molesto. Cálmese, mañana será un día diferente.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 17 de mayo

Amor: Trate de dejar a un lado las actitudes egoístas. Si ha iniciado una nueva relación, propóngase compartir más tiempo con su alma gemela. Sea más cariñoso.

Riqueza: Mida cada uno de sus comentario, ya que podría acarrearle algún problema grave con su jefe. Si tiene alguna diferencia con algún compañero, charle con él.

Bienestar: Sera una etapa ideal para tomar las riendas de su animo y dejar de lado la agresividad. Si no cambia, esto podría acarrearle un problema de salud.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Se sentirá agobiado por sus responsabilidades, déjese ayudar por la gente que lo quiere. Procure aceptar los consejos y recapacitar de los errores cometidos.

Amor: Motive sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa en el lugar donde trabaja. No se sienta inferior, envíele un mensaje.

Riqueza: Prepárese y mantenga los ojos abiertos durante toda la jornada, ya que se podría presentar algún contratiempo que retrase y dificulte sus proyectos económicos.

Bienestar: No permita que la agresividad se apodere de usted fácilmente. Si no se controla, terminará perdiendo lentamente todo lo que consiguió con mucho esfuerzo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |