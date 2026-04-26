Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 26 de abril de 2026

Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 26 de abril

Amor: Deje a un costado las inhibiciones y así alcanzará con su pareja las cumbres del placer. No permita que la chipa del amor se apague y la relación caiga en la rutina.

Riqueza: Siéntase orgulloso, ya que cuenta con la ayuda de su grupo de trabajo y de esta forma podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso.

Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que esta equivocado.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Sepa que será muy positivo para sus relaciones, que modifique esa exigencia que tiende a corregir los detalles sin importancia de las personas.

Amor: Estará demasiado frío y distante con su alma gemela. Intente ser más considerado, ella no tiene la culpa de los problemas que usted esta atravesando.

Riqueza: No se demore y avance en esos proyectos laborales pendiente. Evite detenerse, ya que tiene todas las herramientas para poner en funcionamiento sus propósitos.

Bienestar: Durante esta jornada podría invadirlo una cierta confusión mental. Seria bueno que trate de mantener la calma y no se exija más de lo esencial.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |