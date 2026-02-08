Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 8 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 8 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Verifique como debe utilizar la capacidad para dialogar acerca de los diversos temas que lo inquietan hace meses. Intente buscar la forma y actúe.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el domingo 8 de febrero
Amor: Prepárese, ya que una persona se acercará a usted de forma sincera y tierna. Sepa que le conquistará el corazón y seguramente hallará el amor.
Bienestar: Comenzará el día donde melancolía lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de apoco las cosas mejorarán.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Tome fuerza porque volverán a surgir esos problemas del pasado. Igualmente, usted se sentirá capaz de buscarle la solución correcta a cada uno de ellos.
Amor: Sepa que su falta de tolerancia y mal genio podría hacer precipitar el vínculo amoroso. Intente cambiar esta actitud, caso contrario, su pareja lo abandonará.
Riqueza: Recibirá de su jefe una felicitación, ya que últimamente se ha destacado en el terreno laboral por la sencillez con que afrontará situaciones difíciles.
Bienestar: Busque la manera de contactarse con su mundo interno y verá que pronto se relajará de las tensiones. Si no puede solo, tome clases de meditación.
