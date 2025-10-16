Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 16 de octubre de 2025

En este día, intente ser prudente con el modo que utiliza cuando quiere decir lo que piensa. Quizás, le convenga esperar para expresar sus pensamientos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 16 de octubre

Amor: No permita que los celos destruyan esa profunda relación que tanto le costo construir. Por hoy, solo tome distancia en caso que surjan problemas.

Riqueza: Prepárese, ya que brotaran muchas posibilidades para concretar nuevos negocios que le darán excelentes frutos. Céntrese en sus finanzas e invierta.

Bienestar: Si le preocupa algún tema de la salud de su hijo, no dude y vaya a su especialista. Llame y saque un turno, no permita que sus miedos lo paralicen.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Debería tomar todos los recaudos de aquellas personas que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. Su percepción lo ayudará a descubrir la verdad.

Amor: No presione a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete los tiempos. Dialogue con su alma gemela y el vínculo se fortalecerá en poco tiempo.

Riqueza: Se impresionará ante el apoyo incondicional que le brindarán sus compañeros en el ámbito laboral. Agradézcales la buena actitud que tuvieron con usted.

Bienestar: Momento oportuno para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento y además alejarse de aquellas personas que le emiten energía negativa.

