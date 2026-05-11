Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 11 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 11 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
Probablemente, despierte con muy pocas ganas de cumplir con las responsabilidades diarias. Entienda que no es momento para decaer, saque fuerzas y continúe.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el lunes 11 de mayo
- Amor: Será una jornada donde su relación de pareja le tiene reservado un sobresalto tras otro. Procure ser más flexible si debe tomar una decisión importante en la relación.
- Riqueza: Deje de gastar dinero en cosas poco útiles, ya que podría arrepentirse cuando deba pagar la tarjeta. Si no puede evitar la compra, pague en efectivo.
- Bienestar: Excelente jornada para participar o disfrutar de algún espectáculo artístico o cultural por la web. No dude y asóciese a una plataforma de teatro on line.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo que esperaba, procure no desesperarse. Extreme la prudencia y todo se acomodará de apoco.
- Amor: Si se ha reconciliado con su pareja, no lo eche todo a perder por sus caprichos. Ya es una persona adulta, haga lo posible para madurar en sus relaciones amorosas.
- Riqueza: Evite empezar nuevos emprendimientos si aun cuenta con proyectos inconclusos. Lo mejor será que concluya con todos los que tiene pendientes en su vida.
- Bienestar: Reconozca sus limites físicos y tome precauciones para no salir más perjudicado. Si se siente desbordado por sus responsabilidades, pare antes que sea tarde.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Más leídas de Horóscopo
- 1
Así le irá a cada signo del Zodíaco en el trabajo durante mayo 2026 en la Argentina
- 2
Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo
- 3
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 8 de mayo?
- 4
Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en mayo