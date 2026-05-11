Horóscopo de Sagitario de hoy: lunes 11 de mayo de 2026

Probablemente, despierte con muy pocas ganas de cumplir con las responsabilidades diarias. Entienda que no es momento para decaer, saque fuerzas y continúe.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el lunes 11 de mayo

Amor: Será una jornada donde su relación de pareja le tiene reservado un sobresalto tras otro. Procure ser más flexible si debe tomar una decisión importante en la relación.

Riqueza: Deje de gastar dinero en cosas poco útiles, ya que podría arrepentirse cuando deba pagar la tarjeta. Si no puede evitar la compra, pague en efectivo.

Bienestar: Excelente jornada para participar o disfrutar de algún espectáculo artístico o cultural por la web. No dude y asóciese a una plataforma de teatro on line.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo que esperaba, procure no desesperarse. Extreme la prudencia y todo se acomodará de apoco.

Amor: Si se ha reconciliado con su pareja, no lo eche todo a perder por sus caprichos. Ya es una persona adulta, haga lo posible para madurar en sus relaciones amorosas.

Riqueza: Evite empezar nuevos emprendimientos si aun cuenta con proyectos inconclusos. Lo mejor será que concluya con todos los que tiene pendientes en su vida.

Bienestar: Reconozca sus limites físicos y tome precauciones para no salir más perjudicado. Si se siente desbordado por sus responsabilidades, pare antes que sea tarde.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |