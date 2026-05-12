Horóscopo de Sagitario de hoy: martes 12 de mayo de 2026

Sera una etapa muy importante para los logros laborales y el reconocimiento social. Su inteligencia brillará en todos los aspectos y será bien recepcionada por todos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el martes 12 de mayo

Amor: Bríndele más libertad a su alma gemela, deje de obligarla a hacer cosas que ella no quiera. Sepa que no lo ayudará en nada ser tan posesivo en el amor.

Riqueza: Relájese, ya que podrían haber demoras en las transacciones comerciales. Sepa que necesitará asesorarse antes de invertir sus bienes en ese negocio.

Bienestar: Aunque le cueste aceptarlo, le sentará muy bien adoptar como habito concurrir a su trabajo caminando ya que vive muy cerca de la empresa.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Probablemente, despierte con muy pocas ganas de cumplir con las responsabilidades diarias. Entienda que no es momento para decaer, saque fuerzas y continúe.

Amor: Será una jornada donde su relación de pareja le tiene reservado un sobresalto tras otro. Procure ser más flexible si debe tomar una decisión importante en la relación.

Riqueza: Deje de gastar dinero en cosas poco útiles, ya que podría arrepentirse cuando deba pagar la tarjeta. Si no puede evitar la compra, pague en efectivo.

Bienestar: Excelente jornada para participar o disfrutar de algún espectáculo artístico o cultural por la web. No dude y asóciese a una plataforma de teatro on line.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |