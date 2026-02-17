Horóscopo de Sagitario de hoy: martes 17 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del martes 17 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Nunca se olvide que lo primordial para alcanzar todos los objetivos, es estar siempre seguro de los deseos que uno quiere alcanzar. Sea constante.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el martes 17 de febrero
Amor: Hoy podrá amigarse con ese familiar que hace días ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo para charlar y buscar una solución a lo sucedido.
Riqueza: Después de tanto años y esfuerzos que realizo, al fin recibirá el reconocimiento que se merece por su desempeño laboral diario. Hágase el sorprendido.
Bienestar: Evite obsesionarse con el trabajo, de esta forma, solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. Intente relajarse un poco y todo saldrá bien.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Sepa como utilizar su empuje y fuerza de voluntad para poder continuar por el camino que eligió. Sepa que esto lo ayudará en su crecimiento personal.
Amor: Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario.
Riqueza: Después de tanto sacrificio logrará revertir un conflicto que hace tiempo frenaba su crecimiento económico. Aproveche este período para firmar acuerdos.
Bienestar: Intente tomar distancia de las discusiones ajenas que surjan alrededor suyo. Trate de alejarse de los problemas que no lo involucran directamente a usted.
