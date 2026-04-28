Horóscopo de Sagitario de hoy: martes 28 de abril de 2026

Durante este día, recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. Escoja las más conveniente.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el martes 28 de abril

Amor: Cierta actitud conservadora hará que su pareja no se sienta lo suficientemente satisfecha. Trate de modificarla, ya que podría existir una ruptura prematura en la relación.

Riqueza: Aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Durante este día, las emociones podrían llegar a nublar su mente. Este preparado para suspender todos los compromisos y refúgiese en su hogar.

Amor: Sepa que debe incluir a su pareja a la familia, ya que ella se siente un tanto incomoda. Organice una reunión para esta noche y cenen todos juntos.

Riqueza: Jornada propicia para los ingresos y las inversiones. Su magnetismo aumentará y podrá conquistar cualquier negocio que anteriormente no estaba a su alcance.

Bienestar: Evite hacer todo tan rápido como lo acostumbra. Seria bueno que controle la impulsividad, ya que le puede jugar en contra en todas las decisiones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |