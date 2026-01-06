Horóscopo de Sagitario de hoy: martes 6 de enero de 2026

Intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores. Comience a trabajar para solucionarlos y no recaer en ellos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el martes 6 de enero

Amor: Intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores. Comience a trabajar para solucionarlos y no recaer en ellos.

Riqueza: Procure aplicar un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras que deba afrontar. Así podrá resolver cualquier situación sin tantos problemas.

Bienestar: No tema en brindar ayuda espiritual a aquella persona que se la ha solicitado. Si se ha acercado usted no le de la espalda, trate de ofrecerle su mano.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. Caiga en la realidad e intente modificar lo que hace mal.

Amor: Un amigo cercano que hace tiempo que no ve, lo llamará. Atiéndalo, así comparten una charla donde revivirán momentos buenos y malos del pasado.

Riqueza: Anímese y postúlese en esa nueva búsqueda laboral en su empresa. Exponga sus ideas, de lo contrario, perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional.

Bienestar: Por mas que se sienta superado, procure no somatizar los problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión con alguna actividad que lo relaje por completo.

