LA NACION

Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 11 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 11 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 11 de febrero de 2026
Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 11 de febrero de 2026

Sepa que se aproxima una etapa donde todo lo que proyecte crecerá de forma efectiva. Determine nuevas metas, ya que obtendrá el éxito esperado.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el miércoles 11 de febrero

Amor: Gracias a la Luna, podrá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. No de más vueltas y llame a esa persona que tanto le gusta.

Riqueza: Trabaje con más cautela en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras y perdidas de capital. Procure ser más responsable con sus bienes.

Bienestar: Aproveche esta jornada, para emplear su talento al servicio de la comunidad. Contáctese con ese club social que siempre le intereso y bríndele una mano ya sea por internet.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Atravesará algunos momentos donde la intranquilidad podría arrebatarle muchos de los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir. Evite que suceda.

Amor: Momento para evaluar que es lo que no funciona en sus relaciones y así cambiar de actitud. Procure tener cuidado y evite los enfrentamientos con su pareja.

Riqueza: Este preparado, ya que sus idas y venidas podrían poner en duda todos los planes y las decisiones. Sepa que necesitará mantener el equilibrio durante esta jornada.

Bienestar: Durante las mañanas, intente realizar alguna clase de zumba on line. Sepa que será una buena opción para sentirse plenamente durante la jornada.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. ¿Cuál es el animal del Año Nuevo Chino 2026?
    1

    Este es el animal del Año Nuevo Chino 2026

  2. Qué dice el horóscopo chino para este 2026
    2

    Horóscopo chino 2026 para la Cabra: cómo será el año del Caballo de Fuego

  3. Este es el horóscopo chino 2026 para el Mono
    3

    Horóscopo chino 2026 para el Mono: cómo será el año del Caballo de Fuego

  4. Qué dice el horóscopo chino 2026, año del Caballo de Fuego
    4

    Horóscopo chino 2026 para el Tigre: cómo será el año del Caballo de Fuego