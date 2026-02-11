Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 11 de febrero de 2026

Sepa que se aproxima una etapa donde todo lo que proyecte crecerá de forma efectiva. Determine nuevas metas, ya que obtendrá el éxito esperado.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el miércoles 11 de febrero

Amor: Gracias a la Luna, podrá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. No de más vueltas y llame a esa persona que tanto le gusta.

Riqueza: Trabaje con más cautela en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras y perdidas de capital. Procure ser más responsable con sus bienes.

Bienestar: Aproveche esta jornada, para emplear su talento al servicio de la comunidad. Contáctese con ese club social que siempre le intereso y bríndele una mano ya sea por internet.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Atravesará algunos momentos donde la intranquilidad podría arrebatarle muchos de los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir. Evite que suceda.

Amor: Momento para evaluar que es lo que no funciona en sus relaciones y así cambiar de actitud. Procure tener cuidado y evite los enfrentamientos con su pareja.

Riqueza: Este preparado, ya que sus idas y venidas podrían poner en duda todos los planes y las decisiones. Sepa que necesitará mantener el equilibrio durante esta jornada.

Bienestar: Durante las mañanas, intente realizar alguna clase de zumba on line. Sepa que será una buena opción para sentirse plenamente durante la jornada.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

