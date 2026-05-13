LA NACION

Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 13 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026
Horóscopo de Sagitario de hoy: miércoles 13 de mayo de 2026

Seguramente en esta jornada, se le presentará una situación donde deberá buscar una solución inmediata a ese conflicto. Trate de no involucrarse.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el miércoles 13 de mayo

  • Amor: Mantenga un dialogo activo con su alma gemela, dígale que la necesita mucho y que desea compartir sus emociones. No sea arrogante en el amor.
  • Riqueza: Deberá priorizar el plano económico en este día, ya que podría surgir algún inconveniente monetario que no se esperaba. Aléjese de las distracciones.
  • Bienestar: Prepárese, ya que ese estado de confusión mental continuará en el día de hoy. Intente no asustarse y desesperarse, ya que todo pasará rápidamente.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Sera una etapa muy importante para los logros laborales y el reconocimiento social. Su inteligencia brillará en todos los aspectos y será bien recepcionada por todos.

  • Amor: Bríndele más libertad a su alma gemela, deje de obligarla a hacer cosas que ella no quiera. Sepa que no lo ayudará en nada ser tan posesivo en el amor.
  • Riqueza: Relájese, ya que podrían haber demoras en las transacciones comerciales. Sepa que necesitará asesorarse antes de invertir sus bienes en ese negocio.
  • Bienestar: Aunque le cueste aceptarlo, le sentará muy bien adoptar como habito concurrir a su trabajo caminando ya que vive muy cerca de la empresa.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Cómo le irá a cada signo en el trabajo durante mayo
    1

    Así le irá a cada signo del Zodíaco en el trabajo durante mayo 2026 en la Argentina

  2. Estos son los signos del Zodíaco más honestos
    2

    Son frontales y lo comunican: estos son los signos del Zodíaco más honestos

  3. Las predicciones para la semana del 11 al 17 de mayo
    3

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 11 al 17 de mayo

  4. Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo
    4

    Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en mayo