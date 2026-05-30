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Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 30 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 30 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 30 de mayo de 2026
Horóscopo de Sagitario de hoy: sábado 30 de mayo de 2026

Sepa que la Luna en su signo, le proporcionará esa seguridad que tanto ha estado esperando para enfrentar ciertos obstáculos que son difíciles en su vida.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 30 de mayo

  • Amor: Florecerá un nuevo amor en su vida y que siempre ha buscado. Al fin, abandonará la soledad del pasado que lo atormentaba hace años.
  • Riqueza: Apártese de los chismes y rumores, de lo contrario, le perjudicará en su rendimiento laboral. Evite estar siempre involucrado en los problemas de su equipo de trabajo.
  • Bienestar: Reponga el buen humor haciendo lo que más le guste y disfrute de la vida sin perjuicios. No permita que las opiniones de terceros influyan en sus sueños.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Seguramente en este día tendrá que hacerle frente a las diferentes situaciones que son completamente nuevas para su vida. No se reprima y siga adelante.

  • Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.
  • Riqueza: Este bien preparado, ya que se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias rápidas. No permita que lo afectivo le condicione un negocio.
  • Bienestar: Deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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