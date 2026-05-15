Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 15 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 15 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
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En este día lo más probable que la comunicación con los demás sea casi imposible. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y verá que se relacionará mejor.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el viernes 15 de mayo
- Amor: Intente suspender algunos compromisos laborales y aproveche a disfrutar la tarde junto a su alma gemela. Invítela a merendar a ese lugar que tanto le gusta.
- Riqueza: Dentro de poco, se le abrirá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá elegir entre todas la mejor elección. Seleccione la más optima.
- Bienestar: Preste atención a su salud y no desoiga los mensajes que le envía su organismo. Si se siente estresado descubra los beneficios de la meditación y el control mental.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Podrían surgir pequeñas dificultades en la rutina diaria. Preste atención a ciertas cosas en las que nunca se fija y así evitará contratiempos posteriores.
- Amor: Serán días, donde los astros incrementarán su energía amorosa con resultados positivos. Si se encuentra soltero encontrará a la verdadera persona.
- Riqueza: Deje de desvalorizarse, solo deberá organizar mejor los pensamientos y tomar la decisión adecuada. Muestre la capacidad de mando en ese negocio.
- Bienestar: Sepa que las ideas obsesivas dañaran su interior, trate de relajarse y aclarar las dudas. Busque algún pasatiempo que lo distraiga de esos pensamientos.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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