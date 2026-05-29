Horóscopo de Sagitario de hoy: viernes 29 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 29 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
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Seguramente en este día tendrá que hacerle frente a las diferentes situaciones que son completamente nuevas para su vida. No se reprima y siga adelante.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el viernes 29 de mayo
- Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.
- Riqueza: Este bien preparado, ya que se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias rápidas. No permita que lo afectivo le condicione un negocio.
- Bienestar: Deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita ayuda, pida un consejo a ese amigo.
- Amor: Evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja durante años. Piense antes de tomar una decisión para no arrepentirse después.
- Riqueza: Tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevos proyectos y se sentirá atraído por uno de ellos. Busque información antes de dar el sí.
- Bienestar: No abuse de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. No desoiga los mensajes que la da su cuerpo a diario.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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