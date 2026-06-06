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Horóscopo de Sagitario hoy sábado 6 de junio: éxito y amor

Los sagitarianos atraviesan un ciclo de reconciliaciones; "aprovechá el impulso y buscá tu bienestar", sugieren las predicciones astrológicas

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Sagitario hoy sábado 6 de junio: éxito y amor
Horóscopo de Sagitario hoy sábado 6 de junio: éxito y amor

Este sábado 6 de junio, la energía se alinea a tu favor para que logres superar esos obstáculos laborales que tanto te preocupaban, Sagitario. Las predicciones sugieren que es un momento ideal para dejarte llevar por tus sentimientos y disfrutar de los vínculos cercanos, donde los reencuentros serán los protagonistas. Como parte de nuestras recomendaciones astrológicas para tu horóscopo, recordá cuidar tu vitalidad: incorporá ejercicios aeróbicos suaves para activar tu circulación. No busques explicaciones racionales a todo lo que te sucede y permitite vivir esta etapa del zodiaco con mayor liviandad y optimismo.

Comprenda que no siempre todo tiene una explicación racional a todas las situaciones que nos enfrentamos. Disfrute de lo bueno y déjese fluir.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el sábado 6 de junio

  • Amor: Se acerca una etapa de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Sepa que necesitará dejarse llevar por lo que siente y disfrutar del momento.
  • Riqueza: Después de tantos problemas, podrá superar todas las barreras laborales que se intercedan frente a usted para alcanzar el crecimiento profesional.
  • Bienestar: No permita que su energía se agote rápidamente. Intente mejorar la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos de forma suave.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Momento para que vea con quien se rodea. Sepa que podrían acercarse a usted personas poco creíbles que atenten contra sus ideas y pensamientos.

  • Amor: Sepa que vivirá una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. Habrán muchos desacuerdos y no llegaran a entenderse.
  • Riqueza: Aproveche, ya que será una jornada donde podrá cumplir con todas las obligaciones laborales que tiene pendiente. No pierda tiempo en pequeñeces.
  • Bienestar: Comience la jornada con alegría, sonría un poco más en su vida. Esto lo ayudara a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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