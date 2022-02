Sol en Acuario: cuáles son sus características y qué significa tenerlo en tu carta natal

Las personas que tienen Sol en Acuario son aquellas nacidas entre el 20 de enero y el 18 de febrero. Se trata de un signo de elemento Aire, al contrario de lo que se cree por su nombre. Sin embargo, representa a la persona que aporta agua, vista como la sabiduría en el zodíaco.

Cada signo zodiacal posee características únicas. Si se toma en consideración la posición del Sol en la carta natal, se podrá conocer en detalle la personalidad, gustos, preferencias y necesidades de una persona en particular. Al nacer, el Sol se encuentra en un signo particular transitando, aproximadamente, por 30 días.

Sol en Acuario

El signo de Acuario estuvo regido por Saturno en sus comienzos. Con el descubrimiento de Urano en 1781, este último planeta fue el elegido para representar a este signo del zodíaco.

Urano influye en Acuario, brindándole la capacidad de ser original, libre y temer a cambios repentinos. Las personas que cuentan con este planeta en su carta natal suelen ser radicales y revolucionarias. Poseen una mente brillante y creativa, capaz de imaginar una vida por fuera de las estructuras establecidas.

Las personas de Acuario se destacan entre los demás de manera involuntaria, por lo diferente que es su manera de tratar con personas y situaciones Pixabay

De esta manera, las personas con Sol en Acuario no tienen miedo de diferenciarse de los demás. Su particular personalidad logra que se destaquen del resto involuntariamente, ya que no les interesa ser el centro de atención.

Con su elemento Aire, son seres independientes a los que no les gusta comprometerse. Les interesa transitar su propio camino, hacer las cosas por sí mismos y no seguir las reglas.

Características de las personas con Sol en Acuario

Las personas de Acuario poseen una personalidad fuerte e imaginaria. Son seres simpáticos y sociables, pero que necesitan su espacio en soledad. Les gusta dedicar su tiempo a reflexionar sobre la vida.

Pueden ser un tanto pesimistas y llegan a deprimirse si piensan en cuestiones humanitarias. Son muy empáticos y sensibles a la hora de observar a otras personas, por lo que se frustran ante las injusticias. Muchas personas de Acuario dedican su tiempo libre o profesión a tareas de bien público.

No les interesa ser amigos de todo el mundo, ni ser el centro de atención. Son seres honestos que piensan por sí mismos sin temor a ser los únicos en tener un punto de vista en particular.

Son independientes y una de las cosas que buscan constantemente es la libertad. Emprenden proyectos personales que les hagan sentir libres y autónomos.

Les gusta divertirse y suelen ver la vida como una bendición de la cual hay que aprovechar para tener muchas experiencias. Son sensibles, pero les cuesta mostrar sus sentimientos, ya que creen que no serán comprendidos.

Poseen una mente brillante, capaz de imaginar y pensar otras alternativas ante situaciones cotidianas. Son grandes filósofos que disfrutan de reflexionar, buscando un sentido a las cosas más allá de lo que está a la vista.

Acuario en el trabajo

Las personas de Acuario desarrollan su mejor potencial cuando se encuentran trabajando en un proyecto que les apasiona. Ya sea solos o en equipo, serán responsables e innovadores.

Acuario tiene las cualidades perfectas para emprender de manera independiente. Son determinados y suelen trabajar duro por lo que desean. Tienen una mente visionaria capaz de resolver problemas o aportar nuevas perspectivas con facilidad.

En el trabajo en equipo, les costará un poco más delegar y confiar en sus pares. Esto no se debe a que sean vanidosos ni autoritarios, sino que les gusta poder tener el control sobre lo que sucede. Muchas personas de Acuario se dedican a tareas de enseñanza, filosofía o carreras artísticas.

Acuario en las relaciones

Las relaciones personales para Acuario pueden ser un tema particular. Muchos tienen la necesidad de sentirse libres en todo momento, por lo que les cuesta comprometerse. En una relación, necesitan comprender cuáles son las demandas que su pareja tiene, para poder decidir si acompañarla o no.

De todas formas, son seres cariñosos y con mucha empatía. Están dispuestos a dar lo que sea por aquellas personas que aman. Les gusta compartir tiempo con quienes tengan los mismos ideales humanísticos que ellos.

Abrazo en pandemia Shutterstock

En el plano familiar, suelen ser reservados porque entienden que no pueden compartir todos sus pensamientos con todo el mundo. Son tranquilos y mediadores a la hora de discutir, les interesa que reine la justicia y equidad.

Sugerencias para las personas con Sol en Acuario

Acuario es un signo único que no debe hacer ningún trabajo para destacarse de los demás. Su gran corazón y humildad harán que sean queridos por todos, pero no deben olvidar cuidarse a sí mismos y tener en cuenta las siguientes sugerencias: