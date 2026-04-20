Horóscopo de Tauro de hoy: lunes 20 de abril de 2026

Este preparado, ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y trate de cumplirlas de una manera ordenada.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el lunes 20 de abril

Amor: Sepa que conocerá a alguien con quien experimentará una afinidad muy especial, aproveche el momento. No se niegue y entréguese al amor sin pensar demasiado.

Riqueza: Prepárese, ya que brotaran muchas posibilidades para concretar nuevos negocios que le darán excelentes frutos. Céntrese en sus finanzas e invierta.

Bienestar: Si le preocupa algún tema de la salud de su hijo, no dude y vaya a su especialista. Llame y saque un turno, no permita que sus miedos lo paralicen.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

En poco tiempo, sepa que descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones y su proyecto comenzará a tener forma.

Amor: Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es. Anímese y entréguese al amor pero cuídese de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones.

Riqueza: Momento para revisar todas las finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios para poder llegar a fin de mes y no tener algún inconveniente.

Bienestar: Si se siente devastado por la carga de las responsabilidades. Sepa que el arte será un método terapéutico positivo para canalizar sus emociones negativas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |