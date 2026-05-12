Horóscopo de Tauro de hoy: martes 12 de mayo de 2026

Gracias a esos cambios rotundos que vivió hace meses atrás, hoy se siente una persona más fuerte. Trate de usar esa nueva energía para emprender cosas nuevas.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el martes 12 de mayo

Amor: La Luna en su signo, le permitirá ganarse o reconquistar el corazón de alguien muy deseado por usted. Aproveche este transito que aparece en temas del amor.

Riqueza: Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo. No dude en hacer esos gastos para las refacciones que viene pensando hace varios meses.

Bienestar: Tarde propicia para dedicarla a algún entretenimiento que lo distraigan de sus problemas. Busque alguna actividad que le guste y corte con su rutina diaria.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Aunque se multipliquen las dificultades, procure no abandonar los objetivos que se propuso hace meses atrás. Tranquilícese y reorganice su vida para cumplirlos.

Amor: No permita que las opiniones de terceros influya en su familia. Si surge algún inconveniente, lo mejor será que tengan un conversación sana entre los involucrados.

Riqueza: Período optimo para ampliar su negocio y así obtener buenas ganancias. No permita que nadie lo detenga y le ponga trabas para cumplir con sus proyectos.

Bienestar: En este día, deje de lados sus preocupaciones. Dedíquese sin culpa al placer, ya sea tomándose el día libre o realizando alguna actividad de su agrado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |