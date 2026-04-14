Horóscopo de Tauro de hoy: martes 14 de abril de 2026

Deje de tener miedo y arriésguese la decisión. Será una etapa ideal para determinar y pensar lo que es más conveniente para su vida en estos momentos.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el martes 14 de abril

Amor: Sepa que llegará una persona nueva a su vida, que le hará conocer el verdadero amor. No se resista y entréguese por completo, no se arrepentirá.

Riqueza: Si intenta buscar un nuevo trabajo, la jornada lo favorece por completo. Por la tarde, busque por Internet y postúlese a todos los empleos que le interese.

Bienestar: No se niegue y otórguele su ayuda espiritual a aquella persona que le ha solicitado ayuda. Con el tiempo vera reflejada la buena actitud que tuvo.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Transitará una etapa donde podrá ubicarse en una mejor posición social y así obtendrá un crecimiento en su vida que lo hará sentir que esta en la cima.

Amor: Sepa que planear una salida con su pareja, será la opción más inteligente para este día. Trate de buscar un lugar para llevarla a cenar y que sea de su agrado.

Riqueza: Gracias a ese nuevo proyecto laboral que empezó y su esfuerzo continuo, después de tanto tiempo comenzará a ver los frutos tan esperados por usted.

Bienestar: Haga lo posible para no caer en el stress por mas que los inconvenientes lo persigan. Ampárese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |