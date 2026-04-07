Horóscopo de Tauro de hoy: martes 7 de abril de 2026

Deje de dar vueltas y encuentre las soluciones precisas a los inconvenientes financieros. Relájese, ya que el resto de los problemas se irán arreglando solos.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el martes 7 de abril

Amor: Procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su alma gemela sobre esos temas o actitudes que últimamente tiene y no le agradan.

Riqueza: Tómese un tiempo para ver en que utiliza el dinero. Comprenda que si gastaría menos, más adelante se verá beneficiado por la buena administración de sus fondos.

Bienestar: Evite exigirse tanto en el trabajo, alterne las obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, termina estresado y contracturado más de lo habitual.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar una determinación.

Amor: Debería prestarle mucha más atención a su alma gemela. En la vida nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra día a día. Cambie de actitud.

Riqueza: Procure buscar nuevas oportunidades económicas y así ponerlas en práctica dentro del mercado laboral. Ponga en funcionamiento ese proyecto que tiene en mente.

Bienestar: Sepa que alejarse un día de las obligaciones, será la decisión más adecuada para relajarse de las tensiones acumuladas que adquirió días atrás.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |