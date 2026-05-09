Horóscopo de Tauro de hoy: sábado 9 de mayo de 2026

Intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores. Comience a trabajar para solucionarlos y no recaer en ellos.

Fechas: 21 de Abril al 21 al Mayo

Qué le espera a Tauro el sábado 9 de mayo

Amor: Ponga más atención a los reclamos que le hace su alma gemela. No crea que usted es el único que tiene problemas en la vida, traten de ayudarse entre ambos.

Riqueza: Tranquilícese, los tramites vinculados con el exterior podría tener complicaciones. No sea impaciente, todo se resolverá en el tiempo que tiene que ser.

Bienestar: Sepa que el Reiki puede convertirse en el gran aliado del bienestar de su vida. Asista a la invitación que le hicieron y regresará a su hogar renovado.

Qué decía el horóscopo de Tauro en el día de ayer

Aproveche el día al máximo, ya que contará con los suficientes impulsos para resolver todos los asuntos que hace tiempo posterga. Tome coraje y comience hoy.

Amor: Por más que se sienta agredido por los celos de su enamorado, escúchelo. Intente comprenderlo, ya que usted no ha tenido una buena actitud hacia el.

Riqueza: Si bien muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectarán a usted de forma directa, procure estar precavido. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Procure organizar una escapada para el fin de semana en familia, ya que volverán renovados. Busque el destino y compare precios, evite endeudarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |