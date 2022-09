Temporada de Libra: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente

Durante estos días, el Sol transita por Libra y esto implica energía libriana disponible para sintonizar y usar porque, cuando el Sol recorre un signo, su energía configura el clima astrológico del mes. Para aprovechar la temporada, es fundamental comprender qué significa Libra en la secuencia del Zodíaco: es el séptimo signo y viene después de Virgo —momento en que se percibe que se forma parte de un sistema que es más grande y supera lo individual—. En el mandala zodiacal, Libra es el primer signo que tiene enfrente a otro: se trata de Aries, su eje complementario. En ese sentido, se considera que con Libra empieza el despliegue de lo social y vincular.

En la astrología, Libra se asocia al equilibrio, a la búsqueda de la belleza y a la armonía. Ahora bien, se piensa el equilibrio como algo orgánico, no solo desde un punto de vista estético. Por ejemplo, este signo rige los riñones; es decir, la parte del cuerpo encargada de regular el equilibrio de los fluidos del cuerpo y de eliminar desechos. Por eso, la temporada de Libra nos invita a buscar nuestro balance interno para calibrar nuestro eje y desechar lo que no nos sirve.

Y si la temática de Libra son las relaciones de a dos, es un buen momento para registrar las necesidades de nuestros compañeros, socios y aliados -y viceversa- y ver si somos respetados y contemplados en los vínculos que entablamos.

Más allá de “ser de Libra” o no, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes, y así aprovecharla al máximo.

Aries

Para el Sol en Aries, la energía acompaña para negociar y lograr acuerdos. También es buen momento para ver si hay equilibrio en las relaciones de pareja y/o cooperación. Es posible que cada vez más sea visible cuáles son los puntos de encuentro y cuáles no. Para el ascendente en Aries sucede algo parecido porque Libra es su eje complementario y se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja. Esto permite revisar cómo funciona el vínculo, si estás a la defensiva en tu situación vincular o bien si estás proyectando lo que en verdad te toca trabajar a vos.

Tauro

Para el Sol en Tauro, es buen momento para trabajar viejas heridas de rechazo amoroso y liberarte de esas cargas con el fin de poder vincularte sin restricciones. Para el ascendente en Tauro, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la rutina y puede ayudar a incorporar y sostener pequeños hábitos (sociales, deportivos, intelectuales, lo que te haga bien) que optimicen tu armonía interna.

Géminis

Para el Sol en Géminis, la temporada de Libra es muy afín a su energía vincular y mental. Es buen momento para conocer gente nueva o reconectar con viejos vínculos, y reflexionar sobre todas las relaciones de paridad: las amorosas y aquellas de cooperación. Para el ascendente en Géminis, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la identidad y la energía acompaña para buscar el punto de apoyo interno, para ver qué pesa y no forzarlo, así sintonizar el equilibrio energético.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, es buen momento para tomar una decisión que se viene procesando hace un tiempo y que pide a hacerse responsable de lo que se siente. Para el ascendente en Cáncer sucede algo parecido, se ilumina la base emocional de la carta natal, que está asociada al hogar y la familia. Es buen momento para pensar un modo de vínculo que vaya más allá de la idea de protección y cuidado.

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada de Libra pone el acento en lo vincular; no importa si estamos o no en pareja, se trata de ser y aprender sobre nosotros en vínculo de paridad, sociedad, cooperación y pareja con otros. Puede ser buen momento para recapitular lo que estuvo pasando en el último tiempo y clarificar sentimientos. Para el ascendente en Leo, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la comunicación y es una oportunidad para conocernos según cómo es nuestra interacción social y desde ese eje prestar atención a la relación con sí mismo.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada libriana es un buen momento para potenciar el balance interno, para calibrar el eje desechando lo que no sirve y pensando concientemente qué se valora de verdad. Para el ascendente en Virgo, se activa la zona de la carta natal asociada a los recursos. Esto puede ayudar a buscar socios y aliados, así como aprender a registrar las necesidades del entorno, comprender que puede haber formas distintas de hacer las cosas. También es una oportunidad para discriminar y descartar lo que no es útil, para optimizar los recursos y seleccionar con mejor criterio dónde se invierte la energía, qué se valora.

Libra

Para el Sol en Libra, la temporada libriana trae gran vitalidad, y sobre todo, realza el talento innato de seducción y encantamiento. Aunque es importante no caer en una faceta extremadamente complaciente. Además, es un momento ideal para buscar el equilibrio en los vínculos para desde allí estar centrado en lo propio.

Para el ascendente en Libra, es buen momento para honrar la capacidad de negociar. Y por supuesto, la energía acompaña para hacer balance y ver si nos relacionamos desde la exigencia, desde el placer compartido, desde el afecto.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, la temporada de Libra trae energía de cierre, porque prepara el terreno en el plano inconsciente para el nuevo ciclo solar que se avecina el mes que viene. En términos vinculares, es buen momento para entregarse al misterio de lo inconsciente, aprender verdaderamente que no todo puede controlarse. Para el ascendente en Escorpio sucede algo parecido, el Sol en Libra activa la zona de la carta natal asociada a los finales y es una oportunidad para que el Sol lleve su luz hacia aquellas cosas que están listas para ser concluidas, puede servir para curar viejas heridas amorosas.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la temporada libriana trae mucha sociabilidad, planes con amigos, nuevos vínculos. También la energía acompaña para las relaciones, para repensar su funcionamiento, su articulación. Para el ascendente en Sagitario sucede algo parecido porque el Sol en Libra ilumina la zona de la carta natal asociada a lo colectivo y los proyectos grupales, puede ser una oportunidad para afianzar alianzas y crear nuevas redes de trabajo.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, la temporada libriana trae mucho trabajo y potencia la exigencia -tanto interna como externa—, porque energéticamente es momento de balance y evaluación. Pero será muy importante encontrar el equilibrio, y no perder de vista que lo profesional no es lo único por atender. Para el ascendente en Capricornio sucede algo parecido, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la profesión y pide ver si los objetivos laborales están tomando mucho protagonismo o no. La temporada de Libra puede ayudar para encontrar un equilibrio inestable, y permitir cierta oscilación.

Acuario

Para el Sol en Acuario, la temporada de Libra es afín por su energía mental y sociable. Libra se asocia a la cooperación y el encuentro entre pares, y para el Sol en Acuario puede ser una buena oportunidad para registrar las necesidades ajenas y viceversa, ver si hay respeto y contemplación en las relaciones entabladas. Para el ascendente en Acuario se ilumina la zona de la carta natal asociada a la vocación y el extranjero y puede ayudar a pensar en un viaje y buscar un nuevo destino de aventuras e incluso empezar a pensar en un cambio en el lugar geográfico que se habita.

Piscis

Para el Sol en Piscis, la temporada de Libra ayuda a sanar viejas heridas que vienen de tiempos pasados y que llevan a un lugar de victimización que no colabora. La energía acompaña para abandonar esos temores y cambiar para que haya cooperación en el vínculo. Para el ascendente en Piscis sucede algo parecido porque el Sol en Libra ilumina la zona de la carta natal asociada a la intimidad. Es un momento ideal para entregarse a una intimidad más profunda, para liberarse de temores y resguardos.