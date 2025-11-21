Temporada de Sagitario: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal, según tu signo y ascendente

Entre el 21 de noviembre y hasta el 21 de diciembre, el Sol transita por Sagitario y se abre una temporada marcada por esta energía porque, cuando este astro recorre un signo, su vibración configura el clima astrológico del mes, y está disponible para sintonizarla.

Para aprovechar esta temporada, es fundamental comprender el rol de este signo de Fuego en la secuencia del zodíaco. En este despliegue es el noveno signo y viene después de Escorpio. Si la temporada escorpiana implica un momento de contacto con el conflicto y la muerte como parte de los ciclos vitales, el momento sagitariano habilita la confianza para encontrar una resolución, otorgarle sentido a la situación problemática y trascenderla.

Empezó la temporada de Sagitario

En la astrología, el arquero se asocia a la sabiduría, la educación superior, la vocación, la celebración, los viajes, el extranjero y la alegría de vivir. Justamente, Sagitario sabe que los conflictos pueden superarse y atravesarse. Es por eso que esta temporada es una buena oportunidad para sintonizar el optimismo: trae alivio después de tiempos difíciles. Nos invita a apostar por aquello que le da sentido a nuestro día a día, desde el entusiasmo. Más allá de “ser de Sagitario” o no, resulta interesante conocer qué información trae esta propuesta del mes zodiacal para cada signo y ascendente.

Aries

Para el Sol en Aries, la temporada de Sagitario es afín por su energía de Fuego y puede traer un empuje vital renovado. Es buen momento para direccionar la acción hacia lo que realmente te inspira.

Para el ascendente, se ilumina la zona de tu carta natal asociada a la expansión y la búsqueda de sentido. Puede ser una buena oportunidad para conectar con el optimismo y animarte a proyectos que te entusiasmen genuinamente.

Tauro

Para el Sol en Tauro, la temporada sagitariana trae energía de confianza para soltar lo que necesita transformarse. Puede ser buen momento para perdonar situaciones profundas y difíciles que todavía causan resentimiento.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad. Puede ser una buena oportunidad para reconectar con la sexualidad, el placer y todo lo que te regenera emocionalmente.

Géminis

Durante la temporada de Sagitario, las personas de Géminis tendrán el foco en la pareja Shutterstock

Para el Sol en Géminis, se pone el foco en la pareja y en las necesidades vinculares. Es buen momento para preguntarse si una relación trae verdadero bienestar o no.

Para el ascendente sucede algo parecido porque se ilumina la zona de la carta natal asociada a la pareja. Esta temporada trae coraje para responder sinceramente cómo se está viviendo la situación vincular.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, esta temporada trae energía disponible para incorporar hábitos saludables con entusiasmo. La vibración de confianza que se sentirá en este período ayuda a hacer cambios desde la alegría y no desde el deber ser.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la rutina y la salud. La energía acompaña para sintonizar con aquellas cosas que hacen bien para priorizar tu bienestar físico.

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada de Sagitario es afín por su energía de Fuego. Su vibración ayuda a conectar con el lado más aventurero. Es un momento vital y expresivo, que te invita a ocupar tu lugar central con confianza.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la identidad con pura vibración fueguina y esto puede ayudar a reconectar con la faceta más espontánea. Puede ser buen momento para retomar un proyecto creativo o empezar algún hobby inspirador.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada sagitariana trae energía de confianza para tomar decisiones que se vienen postergando. Puede ser buen momento para encarar mudanzas y para apostar por cambios de raíz en la dinámica familiar.

Para el ascendente, se activa la base emocional, especialmente el área de la carta asociada a la familia, con una vibración optimista. Esto favorece la resolución de conflictos que necesitan destrabarse, sin enroques.

Libra

Para el Sol en Libra, esta temporada trae energía de reflexión y ganas de aprender. Es buen momento para empezar algún curso o práctica novedosa que funcione como una apertura mental.

Para el ascendente, la vibración sagitariana trae libertad para integrar todas las facetas diversas y contradictorias que componen la identidad, sin pretender un encaje forzado.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, la temporada sagitariana pone en perspectiva qué es lo que realmente importa. Es momento de discernir entre lo nutritivo y lo tóxico.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a los recursos y los valores. Esto pone el foco en temáticas económicas: es un llamado de atención sobre cómo administrás tanto la energía material como la emocional.

Las personas con ascendente en Escorpio deben resolver cuestiones económicas en este mes zodiacal Freepik

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, esta temporada trae alto voltaje de energía vital y se renueva el stock de entusiasmo. Es momento de brillar y celebrar la vida.

Para el ascendente, es una buena oportunidad para redireccionar el sentido, ver qué es lo que guía el día a día y, en función de eso, trazar prioridades que organicen.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, la temporada de Sagitario trae una vibración de cierre porque prepara el terreno para un nuevo ciclo y eso, necesariamente, requiere dejar atrás algunas cosas. Por eso, es bueno saber que son días de repliegue.

Para el ascendente sucede algo parecido, ya que se ilumina la zona de la carta natal asociada a los finales. Posiblemente, sean días con un ánimo más introspectivo y con menor energía disponible para sociabilizar. Date permiso para estar hacia adentro.

Acuario

Para el Sol en Acuario, se pone en escena la importancia de la amistad. Es un recordatorio de tu característica sociable y de cuánto te nutre estar en comunidad.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a lo colectivo con energía de diversión. Puede ser una oportunidad de darle espacio a aquellos vínculos de afinidad que potencian la alegría de vivir.

Piscis

Para el Sol en Piscis, la temporada sagitariana trae energía de evaluación y puede traer mayor exigencia en el plano profesional. Sin embargo, puede ser útil considerarlo como un diagnóstico para ver dónde y cómo conviene priorizar la gestión del tiempo y de las tareas a cumplir.

Para el ascendente sucede algo parecido: se ilumina la zona de la carta natal asociada al desarrollo profesional. Es posible que sea un momento de mucho trabajo. A veces toca hacer un esfuerzo extra para alcanzar lo que te propusiste. ¡A no aflojar!