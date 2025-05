Trabajo y carrera en mayo 2025: ¿qué le depara a tu signo del Zodíaco este mes?

El mes de mayo tendrá con tránsitos intensos, especialmente a partir de la retrogradación de Plutón en Acuario, un movimiento que trae consigo un clima de introspección profunda. Este fenómeno invita a las personas a cuestionar el rol que cumplen en sociedad y cuáles son sus talentos o cualidades que los diferencian de otros. Esto afectará en el trabajo, puesto que transformará el punto de vista que cada uno tiene sobre las instituciones, proyectos y misiones en la carrera profesional. Es posible que algunas personas cuestionen a sus autoridades y duden acerca de las figuras jerárquicas.

En tanto, el sábado 11 Marte ingresará al signo de Leo, lo que ayudará a dar mayor energía y fuerza a ciertos procesos. Este movimiento beneficia a quienes deseen tomar la iniciativa o deseen solicitar un reconocimiento especial, aumento o ascenso laboral. Sin embargo, esta posición astrológica puede ser un tanto impulsiva y muchos deberán cuidar la manera en la que se comunican.

El 18 de mayo Mercurio entrará en la constelación de Tauro, el signo protagonista de esta temporada. Esto propone conversaciones concretas, claridad mental y compromiso en los proyectos. Es un gran momento para buscar socios y personas que puedan sumar ideas positivas, como también firmar contratos, cerrar acuerdos y consolidar alianzas.

A continuación, el clima astrológico para cada signo del Zodíaco en el trabajo y la carrera durante mayo 2025.

Aries

Las personas de Aries explorarán su creatividad durante este mes, gracias al ingreso de Marte en Leo. A su vez, tendrán un impulso de liderazgo, el cual los convertirá en seres más persuasivos y encantadores. Es importante que vean estos días como un proceso de crecimiento que dará pronto sus frutos si son pacientes.

Tauro

El toro recibirá a Júpiter y Urano durante este mes, lo que ayudará a sus nacidos a pensar en nuevas ideas que se salgan de lo común. La innovación es la protagonista de su temporada, por lo que se aconseja que esperen al día 18 ―la fecha en que Mercurio se ubica en su constelación― para compartir sus pensamientos con otros y tener así la aprobación de los demás.

Géminis

Las personas de Géminis experimentarán retrasos y desafíos hasta el inicio de su temporada Just Life - Shutterstock

Mayo será un mes que pondrá a prueba la paciencia y perseverancia del signo de los gemelos. Puede que algunos trámites o proyectos se demoren más de lo esperado, por lo que es necesario que los geminianos sigan demostrando que tienen lo suficiente para llevar a cabo sus tareas. Luego del 21 de mayo, su temporada los beneficiará y traerá buenas noticias.

Cáncer

Las personas de Cáncer tendrán el reconocimiento que tanto desean en estas semanas a partir de la llegada de Venus a su signo. Muchos valorarán su compromiso y entrega en su trabajo. Es un gran momento para aprovechar esta energía y solicitar un ascenso, comunicar sus metas y objetivos a sus superiores.

Leo

El signo del león deberá tener cuidado con imponer ideas. Su manera de comunicar puede ser enérgica, pero también un tanto vanidosa por momentos. A su vez, Marte en su constelación llevará a sus nacidos a ser impulsivos y bruscos, sin cuidar el uso de sus palabras. La clave del mes es pensar dos veces antes de actuar.

Virgo

Durante este mes, este signo de Tierra podrá concluir con procesos de transformación que vienen desde hace tiempo. Es un momento para ver los frutos de sus esfuerzos y pensar en nuevos objetivos a futuro, especialmente a finales de mes. En tanto, disfrutarán de la calma y un mejor clima laboral.

Libra

Los tránsitos de Venus, su planeta regente, afectarán al signo de la balanza. Durante mayo, sus nacidos se sentirán más sensibles que de costumbre. Deberán tener cuidado de no llevar su susceptibilidad al trabajo y no dejarse llevar por los problemas del día a día. La clave es no tomarse todo personal.

Escorpio

Las personas de Escorpio aprenderán a trabajar mejor en equipo durante este mes Foto: Freepik

Las personas de Escorpio podrán desarrollar mejor sus capacidades de trabajar en equipo en mayo. La energía de Marte en Leo las invita a alzar su voz cuando lo crean indicado y salir de su caparazón para brillar por su talento.

Sagitario

El signo del arquero deberá aguardar hacia finales de mes para tomar acción. Las primeras semanas de mayo son ideales para reflexionar acerca de un nuevo ciclo y desafíos a afrontar en los próximos meses. Con el inicio de la temporada de Géminis, su opuesto complementario, los sagitarianos ganarán claridad acerca de cómo llevar a cabo sus anhelos profesionales.

Capricornio

La presencia de Júpiter ayuda al signo de la cabra a expandir sus posibilidades en el área laboral. Con la ayuda de Marte en Leo, sus regidos podrán alcanzar lugares de mayor protagonismo, puesto que serán reconocidos por su buen desempeño.

Acuario

Mayo es un mes de puros desafíos para las personas de Acuario, gracias a la retrogradación de Plutón en su constelación. Podrían experimentar crisis existenciales, dudas y la necesidad de transformar por completo su vida y vocación. Muchos se sentirán agobiados y confundidos, reflexionarán acerca del lugar que cumplen en el mundo y si esto se encuentra alineado con sus expectativas.

Piscis

El signo de los peces podrían lucirse durante este mes, gracias a su creatividad y capacidad de imaginación. La presencia de Venus en Leo ayudará a sus nacidos a brillar y llamar la atención de otros. La clave de mayo radica en atraer las miradas de manera positiva y aprovechar cada momento para crear conexiones que podrían servir en un futuro.