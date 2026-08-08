Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en agosto

La astrología y los mantras son herramientas que para muchos comparten una misma búsqueda. Algunas personas utilizan estos conocimientos para comprender mejor las energías que atraviesan en cada momento.

Resulta útil para encontrar maneras de transitar lo que ocurre de manera consciente, interpretar señales o saber cómo enfrentar la realidad. Mientras que los signos del Zodíaco permiten interpretar diferentes rasgos de personalidad, fortalezas y desafíos, los mantras funcionan como frases capaces de enfocar la atención y reforzar intenciones.

Las expresiones para incorporar a la rutina diaria como una forma de meditación o reflexión Shutterstock

Muchas personas incorporan estas expresiones a su rutina diaria como una forma de meditación o reflexión. Se cree que la repetición de mantras ayuda a sostener pensamientos positivos, fortalecer la confianza y recordar objetivos importantes. Sin embargo, se aconseja utilizar de uno a la vez para poder enfocar la intención y energía de manera correcta. Se puede enunciarlos en momentos de calma, acompañados por una idea u objetivo claro.

A continuación, el mantra ideal para cada signo del Zodíaco en agosto de 2026.

Aries: “Om Mahaviraya Namaha”

Esta frase se relaciona con la valentía, la determinación y la capacidad de actuar con seguridad frente a nuevos desafíos. El signo del carnero puede utilizarla para sostener su entusiasmo sin precipitarse y canalizar su energía hacia objetivos concretos. Es ideal para mantener una actitud enérgica sin caer en la impulsividad que podría llevar al arrepentimiento. Una alternativa en español puede ser: “Confío en mi fuerza y avanzo con decisión”.

Tauro: “Om Sampatpradaya Namaha”

La energía de este mantra se asocia con la prosperidad, estabilidad y crecimiento sostenido, aspectos muy valorados por las personas de Tauro. Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra pueden recurrir a él para reforzar su seguridad personal y sus intenciones de construir a largo plazo. Otra opción puede ser: “Atraigo bienestar y construyo un futuro sólido”.

Géminis: “Om Vidyaya Namaha”

Esta es una invocación vinculada con el aprendizaje, la curiosidad y la expansión intelectual, cuestiones relacionadas con Mercurio, el planeta regente de Géminis. Los gemelos encontrarán en este mantra una herramienta para ordenar pensamientos y aprovechar oportunidades relacionadas con la comunicación. Una alternativa puede ser: “Aprendo cada día y expando mis posibilidades”.

Cáncer: “Om Karunamayi Namaha”

La compasión, la sensibilidad y el cuidado emocional son algunos de los aspectos asociados a esta frase espiritual. El signo del cangrejo puede utilizarla para conectar con sus sentimientos desde un lugar de serenidad, evitando cargar con preocupaciones ajenas. Otra opción puede ser: “Cuido mis emociones y honro mi sensibilidad”.

Leo: “Om Prabhave Namaha”

Agosto es un período que invita a las personas de Leo a conectar con su autenticidad y expresar sus talentos. En su temporada, pueden decir este mantra para fortalecer su confianza y capacidad creativa. Es un punto de partida para comenzar nuevos caminos y establecer cómo es un realidad ideal. Una alternativa puede ser: “Reconozco mi luz y la comparto con generosidad”.

Las frases ideales para cada signo shutterstock - Shutterstock

Virgo: “Om Vivekaya Namaha”

Este mantra se encuentra relacionado con el discernimiento, la claridad mental y la sabiduría práctica. Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra pueden emplearlo para organizar prioridades, tomar decisiones con mayor tranquilidad y evitar caer en preocupaciones excesivas. Otra opción puede ser: “Actúo con claridad y confío en mi criterio”.

Libra: “Om Saundaryaya Namaha”

La armonía, la belleza y el equilibrio son aspectos que simboliza este mantra. La balanza encontrará en su repetición una forma de fortalecer relaciones importantes, mejorar la comunicación y mantener una actitud más serena frente a situaciones que demanden acuerdos o negociaciones. Una alternativa puede ser: “Cultivo armonía en mis vínculos y en mi vida”.

Escorpio: “Om Shaktyai Namaha”

La transmutación es el elemento principal que invoca este mantra. Durante agosto, el escorpión podrá repetirlo para impulsar su fortaleza interior y la capacidad de dejar atrás aquello que ya cumplió su ciclo. Otra opción puede ser: “Transformo los desafíos en oportunidades de crecimiento”.

Sagitario: “Om Udayaya Namaha”

Este mantra se asocia con la expansión, la esperanza y la búsqueda de nuevos horizontes, cualidades típicas de Sagitario. El arquero puede utilizarlo para sostener una visión optimista del futuro y recordar que cada experiencia aporta enseñanzas valiosas. Una alternativa puede ser: “Me abro a nuevas oportunidades con entusiasmo”.

Los mantras de la suerte para cada signo en agosto Unsplash - Unsplash

Capricornio: “Om Sthiraya Namaha”

La estabilidad, la perseverancia y el compromiso son las cualidades que representa este mantra. Las personas de Capricornio pueden repetirlo para fortalecer su disciplina, mantener el enfoque en objetivos importantes y avanzar sin perder motivación a pesar de los obstáculos del camino. Otra opción puede ser: “Construyo mis metas con paciencia y determinación”.

Acuario: “Om Navachaitanyaya Namaha”

Esta frase favorece la innovación, la creatividad y la apertura mental, aspectos muy relacionados con la personalidad de Acuario. Se utiliza para potenciar ideas originales y animarse a explorar caminos diferentes, dejando de lado las opiniones de terceros. Una alternativa puede ser: “Confío en mis ideas y abrazo el cambio”.

Piscis: “Om Satyaprakashaya Namaha”

La energía de este mantra promueve la inspiración y la claridad emocional. Los nacidos bajo este signo del elemento Agua pueden utilizarla para canalizar pensamientos de forma positiva y fortalecer la confianza en sus percepciones. Otra opción puede ser: “Escucho mi intuición y sigo mi verdad”.