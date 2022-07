Venus en Leo: cuál es el significado de este planeta en la carta astral

Muchas personas analizan la carta astral para conocer su interior o incluso la personalidad de alguien de su interés, dado que cada planeta dentro de esta representa un área de la vida en particular.

Los signos del zodíaco se ubican en cada uno de ellos al momento de nacer, y esto determina la forma en la cual un individuo actúa en ciertas situaciones o entornos.

Venus es el planeta del amor y, por lo tanto, muchas veces se lo asocia directamente con las parejas. Sin embargo, determina cualquier vínculo sentimental e incluso la relación que tiene una persona con su interior.

De esta manera, conocer cómo opera este planeta dentro de la astrología puede ayudar a comprender y trabajar ciertos aspectos a la hora de vincularse con los demás.

A continuación, un análisis de Venus en Leo, qué significa este planeta y qué influencias tiene sobre este signo del zodíaco.

¿Qué representa Venus?

Este planeta representa el amor, los sentimientos y la forma de expresarnos con el entorno. Encarna a las relaciones de nuestra vida, desde la infancia con la familia, los amigos y las parejas.

Su función se divide en dos partes. En primer lugar, determina las necesidades afectivas de una persona, sus deseos y anhelos en cuanto a su corazón respecta.

Por otra parte, relaciona este interior del ser humano con el exterior. Es decir, Venus también transita sobre la manera en la cual una persona busca satisfacer dichas necesidades.

Establece la forma en la que se desarrolla la vida social y romántica de un individuo. Plantea cómo se percibe y cómo desea mostrarse ante los demás.

Asimismo, el planeta del amor delimita los aspectos que serán atractivos para las personas, como la personalidad, el físico, la profesión, valores, entre otras cosas.

¿Qué significa Venus en Leo?

Una persona con Venus en Leo en su carta natal busca, en primer lugar, una relación activa. Esto quiere decir, que no se sentirán a gusto ante personas aburridas, estáticas y que deseen quedarse en sus casas.

Esta posición denota creatividad, lujuria, diversión y alegría. Necesitan sentirse rodeados de personas que los diviertan o dejen divertirse por sus maravillosos encantos.

Son expresivos y demuestran sus sentimientos con facilidad, incluso en muchos casos de manera repentina. No suelen desconfiar de otras personas y viven el momento.

Muchas veces su personalidad impulsiva los lleva a involucrarse en vínculos que realmente no les conviene. Sin embargo, no temen dar la espalda a alguien cuando no se sienten a gusto.

Las relaciones simbolizan parte de su propio ser, por lo que les gusta llevar y mostrar a sus amigos, parejas y familia a cualquier lugar que vayan.

La amistad y familia para Venus en Leo

Esta posición en la carta astral otorga la capacidad de tomar un rol líder en cualquiera de sus decisiones. En el entorno familiar, este signo del elemento Fuego es quien desea determinar cómo se hacen las cosas.

Muchas veces pueden tener conflictos con otros medios de sus familias, en especial con sus padres, ya que les cuesta obedecer órdenes. Sin embargo, buscan ser constructivos, luchando por el beneficio de todo su clan.

Las personas con Venus en Leo desean crear su propia familia, siendo este uno de sus principales objetivos en la vida. Les gusta la idea de cuidar a otros, poder guiarlos y enseñarles cosas.

En cuanto a la amistad, son relajados y divertidos. Les gusta pasar buenos momentos, por lo que siempre buscan compañía que pueda estar a su altura. Suelen ser quienes organizan y proponen planes.

Les encanta dar consejos, los hace sentir importantes y valorados. Son incondicionales y siempre estarán para ayudar a quienes aman.

Las relaciones sentimentales para Venus en Leo

Una de las primeras cosas que las personas con Venus en Leo se fijan en otros, es la apariencia. Si bien no son seres superficiales, les interesa cuidar la impresión que dan a los demás.

De esta manera, el estilo, los modales y el aspecto físico en general, es lo primero que presta atención a la hora de conocer a alguien nuevo. Necesitan evaluar cómo se verá esa persona a su lado, si será una pareja atractiva o no para el público.

Como les gusta ser el centro de atención, muchas veces pueden sentir celos con facilidad. No temen la infidelidad de sus parejas, más bien les interesa sentirse constantemente deseados por su pareja.

Valoran los actos de amor y regalos, les interesa agasajar y esperan lo mismo de quienes aman. Se enamoran con facilidad, sin embargo, su elemento Fuego puede contribuir a que se decepcionen rápidamente si algo no se da de la forma que desean.

Sus emociones son fuertes y repentinas, por lo que su temperamento puede cambiar inmediatamente.

Son apasionados y grandes amantes, les gustan las demostraciones físicas y no temen besarse en público. Una vez que se encuentren enamorados, no tendrán miedo de que todo el mundo lo sepa.

Entregan todo a su romance, no tienen problema en invertir su tiempo y dinero en sus parejas. Son generosos y están dispuestos a hacer todo para hacer felices a quienes aman.

Consejos para las personas con Venus en Leo

● Paciencia: no todo el mundo se entrega con facilidad.

● Compartir el protagonismo: es necesario saber ceder y escuchar a su pareja.

● Cuidado con la generosidad: es prudente esperar a conocer a las personas un poco más antes de entregar todo su amor.

● Pasar tiempo en casa: es importante pasar tiempo a solas con su pareja, donde no haya un público observando todo el tiempo.