Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 16 de abril de 2026

Sepa que debe tomar ya mismo esa decisión que viene postergando hace días. Sepa que cuenta con todo lo que necesita para cumplir los sueños de su vida.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 16 de abril

Amor: En poco tiempo, podrá encontrar a esa persona que comparte los mismos intereses que usted. Procure estar atento a toda persona que se acerque a usted.

Riqueza: Hoy estará muy atareado laboralmente, esto hará que se sienta irritable con todo su entorno. Procure no discutir con sus compañeros de trabajo.

Bienestar: En su trabajo, pídase unos días libres para estar a solas o disfrutando de sus seres queridos. Anímese, ya que su jefe se los brindará sin problemas.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Momento donde deberá ocupar su mente en las cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales. Comprenda que no son esénciales para su vida.

Amor: Si pretende que su relación mejore día a día, comience a valorar más a su enamorado. Trate de abandonar su comportamiento egocéntrico.

Riqueza: Serán días, donde se sentirá muy arraigado en su ámbito laboral y le costará hacer algún cambio. Deje de ser tan estructurado y anímese a modificar su rutina profesional.

Bienestar: Sea más adulto y tome conciencia del momento que estará atravesando en su vida. No siga dando vueltas sin un rumbo fijo, deténgase y piense.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |