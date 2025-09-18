Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 18 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el jueves 18 de septiembre
Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.
Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.
Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
No le tema al esfuerzo y sea más persistente cuando quiere algo. Tenga presente que los logros suelen tardar y requieren de constancia en el tiempo.
Amor: Si se muestra inconstante e insatisfecho en sus sentimientos, podría hacer que la relación fluctúe y decaiga. Sea más preciso con los afectos.
Riqueza: Después de tantos problemas, podrá afilar su ingenio laboral al tomar contacto con nuevas experiencias creativas. Intente explotar al máximo su capacidad creativa.
Bienestar: En la noche, trate de romper con la rutina diaria. Propóngase realizar una salida nocturna rodeado con las personas que tanto quiere y se divierte.
