Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Este preparado, ya que resurgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá mas vital. Así, podrá eliminar los sentimientos negativos que ahondan en su interior.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 28 de agosto

Amor: En poco tiempo, podrá encontrar a esa persona que comparte los mismos intereses que usted. Procure estar atento a toda persona que se acerque a usted.

Riqueza: Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional. Probablemente en este día, se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable.

Bienestar: Preocúpese por la salud, ya que hace mucho tiempo que no lo hace. Entienda que nadie más que usted sabe que es lo que realmente le pasa a su organismo.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.

Amor: Este preparado, ya que en estos días atravesará un momento de transformación afectiva que lo afectará de manera interna como externa. Vincúlese con cuidado.

Riqueza: Sepa que si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando le llegue a su casa el resumen de su tarjeta se arrepienta.

Bienestar: No permita que su capacidad de dar desaparezca, por más que muchas personas que usted creía que eran confiables lo decepcionen una vez más en su vida.

