Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 11 de mayo de 2026

Sepa que estará en condiciones de mirar más allá de lo habitual y tendrá a su alcance la formula del éxito. Aproveche al máximo de este buen transito que lo acompaña.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 11 de mayo

Amor: Si su familia lo necesita, abandone los rencores que tiene a un costado. No busque problemas donde no los hay y bríndele su apoyo incondicional.

Riqueza: Durante estos días, tendrá muy buenas condiciones para presentar sus proyectos y tomar muchas de las decisiones que tenia pendiente en el plano profesional.

Bienestar: Gracias a la actividad física que ha estado realizando las tensiones que venia acumulando se irán liberando. Evite dejarse dominar por sus responsabilidades, ya que terminará estresado.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Durante la tarde, su espíritu conciliador le permitirá resolver un problema que tiene hace tiempos con esas personas de su entorno inmediato.

Amor: Sepa que la discusión que mantuvo con su pareja puede ser motivo de ruptura y podría arrepentirse. Recapacite sin dar tantas vueltas e intente mejorar las cosas.

Riqueza: Intente ser más medido con sus gastos. Seria optimo que averigüe precios y calidad antes de comprar, caso contrario, se endeudará más de lo esperado.

Bienestar: En caso de sentirse confundido, salga al balcón o a su patio y siéntese a leer un libro. Será una buena idea para cambiar el aire y modificar su animo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |