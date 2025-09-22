Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 22 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 22 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
1 minuto de lectura
Prepárese, ya que será el momento oportuno para que abandone las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar situaciones peores.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el lunes 22 de septiembre
Amor: Sepa que debe reflexionar en su tiempo de soledad y de esta forma, podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor. Guíese por su corazón.
Riqueza: Comprenda que si gastaría menos, se vera beneficiado más adelante por la buena administración de sus fondos. Tómese un tiempo para ver en que utiliza el dinero.
Bienestar: Evite exigirse tanto el trabajo, alterne las obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, termina estresado y contracturado más de lo habitual.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Tiempo optimo para ordenar los intereses personales y animarse a ponerlos en práctica. Intente vencer todos los miedos y las dependencias que tiene por naturaleza.
Amor: Intente ser más flexible en todas las relaciones afectivas que tiene. Tenga presente que la terquedad no es una buena consejera en el plano amoroso.
Riqueza: Momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados hace tiempo. Sepa que la buena energía de los astros lo apoyarán en todo lo que haga.
Bienestar: Comience la jornada con alegría, sonría un poco más en su vida. Esto lo ayudara a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días.
