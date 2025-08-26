Horóscopo de Virgo de hoy: martes 26 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 26 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
En estos momento, sepa que deberá mantenerse precavido en todo los sentidos ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el martes 26 de agosto
Amor: Relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrá ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva con su alma gemela.
Riqueza: Si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Recuerde que usted también fue nuevo cuando ingreso a la empresa.
Bienestar: Hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos mas íntimos. De esta forma, encontrará la repuesta a muchos de los interrogantes que tiene.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Sepa que siempre que conserve sus convicciones y afiance su paciencia, no perderá el rumbo y conseguirá el objetivo que se propuso en la vida.
Amor: Debería fomentar la profundidad en el diálogo con su pareja. En poco tiempo, verá que los vínculos se fortalecerán gracias a la presencia lunar.
Riqueza: Actúe con más decisión en lo profesional, de lo contrario, se estancará como siempre sus proyectos. Intente cambiar el actual mecanismo de trabajo.
Bienestar: En esta jornada, relájese y trate de encontrar el camino que lo guíe a lo espiritual. Intente hallar alguna actividad hogareña que lo distienda de su rutina.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
