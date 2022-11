Horóscopo de Virgo de hoy: martes 29 de Noviembre de 2022

Etapa para reordenar las fuerzas internas. Debe entender que no le es conveniente malgastar energías en asuntos que todavía no conoce del todo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 29 de Noviembre

Amor: Si piensa en afianzar una relación, procure ver antes lo que siente por la otra persona para no lastimarla. Evite pensar solamente en usted.

Riqueza: Cuídese, ya que su obstinación y orgullo no lo dejará trascender en una operación comercial. Intente ser más precavido cuando implemente sus proyectos.

Bienestar: Desayune de forma adecuada. De lo contrario, estará con sueño y desganado durante el día. Levántese más temprano y prepáreselo sin excusas.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Intente conservar una sola dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De esta forma, podrá alcanzar lo que desea con rapidez.

Amor: Sepa que deberá oír sus sentimientos más íntimos antes de tomar decisiones en el marco afectivo. Piense bien antes de tomar una determinación equivocada.

Riqueza: Trate de mantener su posición laboral y aplique su energía en lo que desea. Pronto conseguirá concretar ese proyecto económico que lo tiene acobardado.

Bienestar: Aunque le cueste, debe comenzar a gobernar sus emociones. Comience a mirar la vida con sencillez y aprenda como disfrutar el momento sin sufrir.

