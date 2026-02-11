Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 11 de febrero de 2026

Intente aceptarse con sus virtudes y defectos. Entienda que en su vida debería ser menos exigente consigo mismo y dejar que las cosas fluyan solas.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 11 de febrero

Amor: Sera una jornada donde tendrá la necesidad de ser amado por completo. Deje de dudarlo y entréguele su corazón a esa persona que lo ha estado buscando.

Bienestar: Sepa que debe tomar distancia a su rutina cotidiana. Bríndele tiempo a sus necesidades espirituales, ya que podrá experimentar nuevas vivencias.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Durante este día, recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. Escoja las más conveniente.

Amor: Cierta actitud conservadora hará que su pareja no se sienta lo suficientemente satisfecha. Trate de modificarla, ya que podría existir una ruptura prematura en la relación.

Riqueza: Aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones.

Bienestar: Deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida.

