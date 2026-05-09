Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 9 de mayo de 2026

Sepa que su inconsciente podría llegar a jugarle una mala pasada. Tenga cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente, ya que podría salir lastimado.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 9 de mayo

Amor: Intente comentarle a su pareja con naturalidad sus dudas, así podrá alcanzar el entendimiento con su alma gemela. Mantengan un dialogo activo entre ambos.

Riqueza: Trate de actuar con más decisión en lo profesional. Restablezca nuevas relaciones sociales que le permitirán iniciar renovados acuerdos comerciales.

Bienestar: Si bien se siente cansado, acepte esa invitación que le hicieron para esta noche. Comprenda que le hará bien despejarse un poco de la rutina diaria.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados. Haga uso de ellas.

Amor: En este día, descubrirá que tiene mucho que decirle a su alma gemela y escuchar lo que ella siente. Permítase expresar sus sentimientos libremente.

Riqueza: Comprenda que debe invertir energía en proyectos posibles, deje de empañarse con obstáculos insuperables. Intente ver más allá de sus deseos.

Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |