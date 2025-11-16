Detienen a decenas de personas en nuevas redadas migratorias en Carolina del Norte

WASHINGTON.- Decenas de personas fueron detenidas en redadas migratorias en Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte, informaron autoridades locales, mientras los residentes denunciaban que la presencia de agentes en iglesias y complejos de departamentos está sembrando el terror en la comunidad.

La administración de Trump ha convertido a esta ciudad de aproximadamente 950.000 habitantes en su último objetivo de la ofensiva que, según dice, busca combatir el crimen, a pesar de las fuertes objeciones de los líderes locales y las tasas de criminalidad en descenso.

Gregory Bovino, quien lideró a cientos de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en una operación similar en Chicago, recurrió a las redes sociales para documentar algunos de los más de 80 arrestos que, según él, habían realizado los agentes. Publicó fotos de personas que la administración de Trump comúnmente llama “extranjeros ilegales criminales”, refiriéndose a personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal y que tienen presuntos antecedentes penales. Eso incluyó a un hombre con un presunto historial de condenas por conducir bajo la influencia del alcohol.

“Lo arrestamos, sacándolo de las calles de Charlotte para que no pueda seguir ignorando nuestras leyes y conduciendo intoxicado en las mismas carreteras en las que tú y tus seres queridos están”, escribió Bovino en X.

El esfuerzo fue denominado “Operación Charlotte’s Web” como un juego de palabras con el título de un famoso libro infantil que no trata sobre Carolina del Norte.

Pero la actividad inmediatamente generó temores y preguntas, incluyendo a dónde son llevados los detenidos, cuánto tiempo durará la operación y cómo se aplicarán en Carolina del Norte las tácticas que han sido criticadas en otros lugares como agresivas y racistas. El sábado, al menos un ciudadano estadounidense dijo que fue arrojado al suelo y detenido brevemente.

La protesta contra la detención de inmigrantes en Charlotte, Carolina del Norte, el 15 de noviembre del 2025. (AP foto/Erik Verduzco) Erik Verduzco - AP

Un inmigrante presenta una queja después de que la policía rompiera la ventana de su camión durante la operación Erik Verduzco - AP

En Camino, un grupo sin fines de lucro que ofrece servicios a comunidades latinas, algunos expresaron el temor que tenían de salir de sus casas para asistir a la escuela, turnos médicos o trabajo. Una clínica dental que el grupo dirige tuvo nueve cancelaciones el viernes, indicó la vocera Paola García.

“Los latinos aman este país. Vinieron aquí para escapar del socialismo y el comunismo, y son trabajadores y personas de fe”, dijo García. “Aman a su familia, y es simplemente triste ver que esta comunidad ahora tiene esta operación sobre sus espaldas”.

Operativos anteriores en Chicago y Los Ángeles desencadenaron una serie de demandas sobre el uso de la fuerza, incluyendo el despliegue amplio de agentes químicos. Líderes demócratas en ambas ciudades denunciaron que la presencia de los agentes inflamó las tensiones comunitarias. Durante la operación en el área de Chicago, agentes federales mataron a tiros a un hombre durante un intento de detener el tráfico.

Bovino, jefe de un sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, y otros funcionarios de la administración de Trump han calificado el uso de la fuerza como necesario debido a amenazas a los agentes.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al departamento de fronteras, no respondió a las consultas sobre los arrestos en Charlotte.

En otros lugares, Seguridad Nacional no ha ofrecido detalles sobre a quién se está arrestando. Por ejemplo, en Chicago, la agencia solo proporcionó nombres y detalles de un puñado de sus más de 3000 arrestos en la región metropolitana desde septiembre hasta la semana pasada. En varios casos, ciudadanos estadounidenses fueron esposados y detenidos durante las operaciones y decenas de manifestantes también fueron acusados.

Para este fin de semana, los reportes de la actividad oficial eran “abrumadores” y difíciles de cuantificar, declaró Greg Asciutto, director ejecutivo del grupo de desarrollo comunitario CharlotteEast, en un correo electrónico.

“En las últimas dos horas hemos recibido innumerables informes de actividad de (la agencia fronteriza) en iglesias, complejos de apartamentos y una ferretería”, indicó.

JD Mazuera Arias, concejal local electo, señaló que los agentes federales parecían estar enfocados en iglesias y complejos de apartamentos.

“Están atacando casas de culto, es decir, esto es simplemente horrible”, sostuvo. “Estos son santuarios para personas que buscan esperanza y fe en tiempos oscuros como estos y que ya no pueden sentirse seguras debido a la grave violación del derecho religioso de las personas”.

Seguridad Nacional aseveró que se estaba enfocando en Carolina del Norte debido a las llamadas políticas de refugio, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y los agentes de inmigración.

Varias cárceles del condado albergan a inmigrantes y honran las órdenes de detención, que permiten a las cárceles retener a los detenidos para que los recojan los oficiales de inmigración. Pero el condado de Mecklenburg, donde se encuentra Charlotte, no lo hace. Además, el departamento de policía de la ciudad no ayuda con operativos migratorios.

Seguridad Nacional alegó que alrededor de 1400 órdenes de detención en todo Carolina del Norte no habían sido honradas, poniendo al público en riesgo.

“Estamos desplegando fuerzas del orden de Seguridad Nacional en Charlotte para garantizar que los estadounidenses estén seguros y se eliminen las amenazas a la seguridad pública”, expresó la subsecretaria Tricia McLaughlin en un comunicado.

Agencias AP y Reuters