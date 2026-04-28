“Se desprendió el techo a 7315 metros”: el desastre aéreo más terrorífico que tuvo un final inesperado

Un sonido de desgarro sorprendió a los pilotos Robert Schornstheimer y Madeline “Mimi” Tompkins del vuelo 243 de Aloha Airlines el 28 de abril de 1988, mientras se dirigían en un Boeing 737-200 a Honolulu. La puerta de la cabina de mando desapareció sin previo aviso, al igual que parte del techo en el área de pasajeros. Solo se veía el cielo celeste y se oía el ruido ensordecedor del viento que golpeaba los trozos sueltos. La imagen era evidente: el techo no estaba.

La adrenalina activó el sentido de supervivencia de los oficiales y, después de una maniobra kamikaze, lograron descender y aterrizar de emergencia. Desde entonces se constató como uno de los accidentes más importantes y terroríficos de la historia de la aviación.

Pasaron 38 años del accidente del vuelo 243 de Aloha Airlines, que dejó el saldo de una azafata desaparecida y 95 personas a bordo que sobrevivieron milagrosamente, de las cuales 65 resultaron heridas.

El vuelo 243 de Aloha Airlines, un Boeing 737-200, sufrió una descompresión explosiva a más de 7.000 metros de altura (Fuente: NTSB)

Según Aviation Safety Network, ese día el capitán extendió los frenos aerodinámicos y descendió a una velocidad aerodinámica indicada (IAS) de 280 a 290 nudos, con una velocidad de 1200 metros por minuto.

Pese a que se convirtió en un momento crítico, ninguno de los responsables del vuelo entró en pánico, según se comunicó más tarde. Simplemente hicieron lo que debían con el propósito de salvar la mayor cantidad de vidas posible.

El avión sufrió el desprendimiento de su techo cuando superó los 10.000 metros de altura (Fuente: NTSB)

Afortunadamente, cuando sonó la alarma, todos los pasajeros estaban sentados y la señal de abrocharse el cinturón estaba encendida. De acuerdo a los informes, la azafata principal estaba en el pasillo, junto a la fila cinco, cuando se desprendió el techo y la succionó hacia la nada. La segunda azafata alcanzó a sostenerse de los asientos y sufrió heridas leves, mientras que la tercera fue golpeada por los escombros y tuvo contusiones graves.

El accidente del vuelo 243 de Aloha Airlines

Mientras el avión descendía, se emitieron mensajes de auxilio y se notificó al aeropuerto de Maui que se utilizaría para un aterrizaje de emergencia. A las 13:50:58, el controlador local solicitó al vuelo que cambiara de frecuencia a control de aproximación porque el vuelo estaba fuera de la cobertura de radar del controlador local. Aunque se confirmó la solicitud, el vuelo 243 continuó transmitiendo en la frecuencia del controlador local. A las 13:53:44, la copiloto informó al controlador local: “Necesitaremos asistencia. No podemos comunicarnos con los auxiliares de vuelo. Necesitaremos asistencia para los pasajeros cuando aterricemos”. Nunca recibieron respuestas.

Una azafata resultó muerta y 95 personas sobrevivieron al accidente (Fuente: NTSB)

Recién cuando estuvieron a 3000 metros sobre el nivel del mar, el capitán entabló una comunicación con Maui y solicitó asistencia cuando la aeronave lograra aterrizar. Ya sin las máscaras de oxígeno, se restableció el contacto con los pasajeros.

A las 13:55:05, el primer oficial informó a la torre: “No tendremos tren de aterrizaje delantero”. Y a las 13:56:14, la tripulación informó: “Necesitaremos todo el equipo que tengan”. Finalmente, con un motor menos y sin parte del techo, el vuelo 243 aterrizó en la pista 02 del aeropuerto Kahului de Maui a las 13:58:45. “Temblaba un poco, se balanceaba ligeramente y se sentía elástico”, describió más tarde el capitán.

Qué causó el accidente

Tras una investigación exhaustiva, se supo que “el fallo del programa de mantenimiento de Aloha Airlines para detectar la presencia de desprendimiento significativo y daños por fatiga fue lo que finalmente provocó la falla de la junta solapada en S-10L y la separación del lóbulo superior del fuselaje. Contribuyeron al accidente la falta de supervisión adecuada por parte de la gerencia de Aloha Airlines de su personal de mantenimiento, así como la falta de evaluación adecuada por parte de la FAA del programa de mantenimiento de Aloha Airlines y de las deficiencias en la inspección y el control de calidad de la aerolínea”.

A raíz de este suceso casi ficcional, en 1990 se estrenó la película Aterrizaje milagroso, que narra a lo largo de la trama cómo el avión descendió con casi toda la tripulación y los pasajeros luego de perder el techo en pleno vuelo.