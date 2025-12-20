Los límites con los que se choca el imperio libertario

El 3 de diciembre Javier Milei habló con la energía desbordante que suele aplicar cuando defiende sus principios: “Los que me están pidiendo que compre reservas me están pidiendo que arruine la vida a los argentinos”. Sonaba irreductible: “Si el Banco Central compra dólares sube la inflación”. Denunció a los “oráculos de Delfos” que falsean datos para forzar una devaluación y dio argumentos técnicos para explicar por qué su programa cambiario se mantendría sin modificaciones. Doce días después hizo exactamente lo contrario.

El anuncio de un plan de acumulación de reservas internacionales y el ajuste por inflación de las bandas cambiarias fue la consecuencia de un primer gran límite con el que se topó Milei después del triunfo electoral del 26 de octubre. Resulta, además, una prueba más de su proverbial pragmatismo. Una cosa es la manifiesta vocación de “acelerar” y otra no frenar cuando enfrente aparece una pared.

Milei y el ministro Luis Caputo se resignaron a ajustar el plan después de la decepcionante colocación de deuda de la semana anterior, a una tasa del 9,2%. El mercado no les creyó. En línea con el reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), desbarató la tesis presidencial de que podía pagar los vencimientos de 2026 con nuevo endeudamiento y que, por eso, no necesitaba atesorar reservas en el Banco Central. El amigo Donald Trump no apareció esta vez a ayudarlo. “El viaje monetario del señor Milei no ha terminado”, sintetizó la noticia el semanario liberal The Economist.

Milei, contra la compra de reservas

Un segundo límite se materializó unas horas después en el Congreso. La sensación de que no queda nadie en pie en la oposición llevó a La Libertad Avanza (LLA) a empujar una agenda reformista de alta intensidad sin el más mínimo debate.

Aplicó la estrategia de oro del kirchnerismo en sus años dulces: el látigo y la caja. Se propuso aprobar el presupuesto 2026 en tiempo récord y para eso abrió la billetera de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para convencer a gobernadores amigables y castigar a los díscolos. De repartir 0 pesos en noviembre, en la primera quincena de diciembre giró $66.500 millones a provincias con ganas de aliarse. El envión le sirvió para sacar ventaja en el reparto de comisiones y saltarse unos cuantos procedimientos. Las urnas validan. Lo hacen todos.

Un momento del debate del presupuesto; Gerardo Martínez discute con Martín Menem Nicolás Suarez

Con un espíritu de “ahora o nunca”, Milei ordenó incluir en el presupuesto la derogación de las leyes de financiamiento a las universidades y a las políticas de discapacidad. Casi una venganza: le iba a hacer pagar a “la casta” la herejía de haberle impuesto esos proyectos en medio del año electoral.

La jugada requería que muchos diputados cercanos –radicales, del Pro o de gobernadores peronistas- pusieran la cara para voltear este miércoles dos leyes que militaron, votaron e insistieron cuando Milei las vetó hace apenas tres meses.

Para evitar traiciones, el Gobierno propuso que la votación particular del proyecto fuera por capítulos y no por artículos. Las derogaciones fueron a parar a un conjunto de artículos en el que había de todo: desde ventajas financieras para la Ciudad de Buenos Aires hasta un refuerzo de partidas al Poder Judicial y la continuidad de la emergencia pediátrica. Los diputados tendrían que avalar o rechazar el paquete completo.

El sueño de la escribanía libertaria se desvaneció en la madrugada. El capítulo completo fue rechazado por una mayoría. No le alcanzó al Gobierno con la pirueta de ocho diputados a los que sus gobernadores les pidieron avalar la eliminación de las leyes que habían apoyado no una sino dos veces este mismo año.

Ahora en el proyecto de presupuesto aprobado no salen las cuentas. Milei bramó cuando se enteró de lo que había quedado en pie: “Así no cierra el superávit fiscal”.

De vuelta a la batalla

El Presidente venía de deleitarse durante más de tres horas en el streaming del propagandista Daniel Parisini, el Gordo Dan. Habló de fútbol, de música y de economía. Retomó entre las risas y aprobaciones de sus fans el tono de guerra que venía reprimiendo desde los días difíciles de la campaña electoral.

Es una reacción habitual en él cuando los obstáculos de la realidad aparecen en su camino. Vuelve el agitador. Como si su instinto le indicara que llegó la hora de cantar los viejos rocanroles de “la casta”, “los ensobrados”, “la motosierra” y “los zurdos sucios”. La batalla cultural, dijo, es un imperativo para alcanzar el objetivo de “un ciclo liberal de 100 años”. El enemigo socialista acecha, aquí, allá y en todos lados, advirtió. Por eso su lucha es global.

Contó la anécdota de que su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, le había avisado que la Gendarmería estaba usando los carros hidrantes contra la gente que fue a protestar al Congreso contra el presupuesto. “Estamos bañando gente, le dije. No saben lo que es trabajar, tampoco bañarse”, relató, entre carcajadas.

Hidrantes de Gendarmería avanzan contra la protesta de jubilados durante el tratamiento en Diputados del Presupuesto 2026 Tadeo Bourbon

Trató a los periodistas de “corruptos cómplices de las aberraciones de la política”. El 90% miente y conspira contra su gobierno, afirmó.

Estaba vestido con uno de los 14 mamelucos de YPF que dice tener. “Me los mandaron de regalo. Son dos para cada día”, explicó y agradeció la generosidad de una empresa cuyo 51% pertenece al maldito Estado. El disfraz de playero de estación de servicio hace juego con el discurso rebelde que pretende revivir.

Milei, contra el periodismo

El Gordo Dan tuvo la cortesía de no preguntarle por las reservas y el giro en la política cambiaria. Ni siquiera cuando Milei se puso a criticar a su despreciado John Maynard Keynes porque “solía cambiar de opinión muy rápidamente”.

Al salir del show, pasada la medianoche del jueves, Milei constató su exceso de confianza. El éxito electoral operó como un imán para diputados y senadores de otros partidos ansiosos de vivir bajo el sol del poder de turno. Pero es un espejismo. LLA sigue siendo una minoría que necesita de otros para que sus reformas prosperen.

La tentación de subirse el precio es la inclinación natural de los posibles aliados de un gobierno que propugna una oposición atomizada y negocia a billetera abierta. Casi fracasa la sesión por falta de quórum. Al filo del papelón, los diputados de Provincias Unidas, críticos del Gobierno, se sentaron para habilitar el debate.

De madrugada, el oficialismo coronó una sesión fundacional en la Cámara de Diputados con un acuerdo inesperado. A escondidas de sus aliados incondicionales del Pro y la UCR, propuso aprobar la designación de tres integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN): uno para LLA, otro para el kirchnerismo y un tercero en representación de los gobernadores peronistas que bancaron el presupuesto. Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo, explotó. Denunció un acto inconstitucional y le apuntó al presidente de la Cámara, Martín Menem, por desleal. Tenían la promesa de que un puesto iba a ser para ellos (el candidato era el exministro Jorge Triaca). En el recinto quedaron los libertarios y los kirchneristas para votar en una cándida transversalidad. No metieron un juez de la Corte porque es facultad del Senado. Una pena.

La jura de la salteña Pamela Caletti como auditora de la AGN, en plena madrugada y ante la furia del Pro

A la coreografía de reparto de cargos a cambio de votos solo le faltaba Axel Kicillof aplaudiendo desde la tribuna a aquellos que se habían rasgado las vestiduras la semana previa por las manualidades trasnochadas de la Legislatura bonaerense.

Milei no ve un contrasentido. Su norma es: contra “la casta” hay que combatir con las armas del enemigo. El problema es cuando entre los heridos quedan sus aliados habituales.

De Diputados salió aprobada la ley de inocencia fiscal, todo un homenaje al nuevo jefe de la Agencia Recaudatoria, Andrés Vázquez, investigado por no haber declarado la propiedad de departamentos que compró en Miami. Pero el oficialismo prefirió no tratar otra reforma ambiciosa que pide Milei: el Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

La oposición amagó con poner otra pared. El proyecto prohíbe el déficit y castiga con penas de prisión a funcionarios que dicten normas o ejecuten gastos que incrementen el Presupuesto sin recursos acreditados. Busca instaurar un marco legal que cancele cualquier visión económica alternativa a la suya. “Esto es un absurdo jurídico”, le hicieron saber diputados de todos los bloques aliados. Lograron demorar la discusión sin caer en una votación de arremetida en plena madrugada.

Sin consensos

Milei rezonga ante los impedimentos a la transformación liberal que consideró validada en las elecciones. Patricia Bullrich se propuso complacerlo con un debate exprés de la reforma laboral de 197 artículos que no incluyó una negociación seria con los sindicatos ni con las centrales empresariales. A su juicio, el consenso está dado porque las líneas centrales del proyecto se conversaron en el Consejo de Mayo, un órgano cuyos miembros eligió el propio Milei según sus simpatías. Los primeros aprestos en el Senado casi terminan a las manos.

El video del cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado

La CGT se vio empujada a marchar. La decisión libertaria de apurar las votaciones en el período navideño apuntaba a evitar un límite adicional: el de la calle. El primer intento de resistencia sindical resultó tibio.

La marcha de la CGT contra la reforma laboral: un intento fallido de resistencia a Milei Santiago Filipuzzi

Los senadores prometen darle apoyo a la reforma laboral, pero en el Gobierno crece el temor de otro triunfo pírrico con una ley recortada en artículos esenciales. El trámite irá finalmente a otro ritmo.

La incógnita que se proyecta sobre el 2026 es qué capacidad tendrá Milei para encauzar un oficialismo operativo, ahora que sus bloques crecieron y que sus rivales parecen desgajarse irremediablemente.

¿Volverá el Gobierno a la dinámica de las leyes aprobadas por los pelos o a los vetos para corregir las derrotas que no pueda resolver con el diálogo? Si empezó así en plena la luna de miel del triunfo electoral, ¿qué pasará si el ajuste en el programa cambiario deriva –como pronosticaba el propio Milei- en una suba de la inflación?

Acaso el “mejor gobierno de la historia” deba resignarse a que el partido hay que jugarlo incluso cuando la cancha parece vacía. El ansia imperial es incompatible con las fastidiosas manías del sistema republicano.