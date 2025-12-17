El análisis de The Economist sobre la nueva estrategia del Gobierno para el manejo del dólar

De manera discreta, en un comunicado lleno de jerga publicado en el sitio web del Banco Central de Argentina, el presidente Javier Milei realizó un cambio crucial. A partir de enero, el peso argentino —maltrecho por los mercados y respaldado por Donald Trump el año pasado— podrá flotar más libremente.

Desde abril se ha movido dentro de una banda, cuyos límites se amplían un 1% cada mes. Ahora se ampliarán al ritmo de la inflación, actualmente del 2,5% mensual. Eso permitirá que el peso, que muchos consideran sobrevalorado, se debilite más rápidamente. También contribuirá al plan de comprar unos US$10.000 millones en reservas extranjeras el próximo año. Todo ello supone un paso positivo, aunque cauteloso, para abordar la mayor debilidad del programa de reformas liberalizadoras de Milei.

Su gobierno lleva mucho tiempo tratando de mantener fuerte el peso. Esto ha contribuido a reducir la inflación, pero ha lastrado las exportaciones, impulsado las importaciones y dificultado mucho la acumulación de reservas. Esto preocupaba al FMI y a los inversores, a quienes se les deben dólares.

A medida que se acercaban las elecciones de mitad de mandato en octubre, todo el mundo empezó a vender pesos, lo que obligó al Banco Central a vender miles de millones de dólares para defender el límite de la banda. El peso corría el peligro de desplomarse, lo que podría haber arruinado las perspectivas electorales de Milei y su proyecto de reforma más amplio. Entonces, de forma extraordinaria, el Tesoro de Estados Unidos respaldó el peso. Eso alivió la presión y ayudó a Milei a ganar. Él siguió insistiendo en que no modificaría el régimen cambiario, pero los inversores seguían preocupados.

El FMI acogió inmediatamente con satisfacción el último cambio. Lo mismo hicieron los mercados: las acciones argentinas y los bonos denominados en dólares subieron, lo que sugiere que el Gobierno podría volver pronto a pedir préstamos en los mercados de capitales mundiales. El peso se debilitó. La ampliación de las bandas conlleva el riesgo de un modesto aumento de la inflación, pero eso es menos problemático para el Gobierno ahora que las elecciones de mitad de mandato ya han pasado.

Aun así, esto está lejos de ser una flotación total. En términos reales, la banda estaba obligando al peso a fortalecerse con el tiempo. Ahora permitirá que se debilite, pero solo marginalmente. Esto seguirá dejando al peso sobrevalorado, según Capital Economics, una consultora de Londres. Además, las compras de reservas extranjeras se verán limitadas por la tasa de crecimiento económico y el tamaño del mercado de divisas. El BCRA aún no ha anunciado un programa para controlar la inflación a través de los tipos de interés. El viaje monetario de Milei aún no ha terminado.