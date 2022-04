Reseña: Amor + odio, de Hanif Kureishi

A poco de avanzar por las páginas de Amor + odio, la impresión es que Hanif Kureishi (Londres, 1954) reunió en esta ocasión una serie de relatos breves que comparten rasgos costumbristas o autobiográficos con una serie de artículos sobre literatura y sociedad publicados en distintos medios, a pesar de que la unión resulta algo inconexa y forzada, como si se tratara antes de una mezcla apurada que de un conjunto armónico.

Será esto lo que, por momentos, devalúe el libro, convirtiendo su premisa aritmética entre dos formas esencialmente opuestas en una operación cuyo resultado, tal como sugiere la suma entre el amor y el odio del título, es la peligrosa indiferencia del cero.

Este carácter inconexo y forzado, que se presenta como una intercalación entre ficción y no ficción, no tiene que ver con la calidad con la que Kureishi, autor de novelas como Intimidad (1998) o Algo que contarte (2008), despliega sus probadas habilidades como narrador y articulista, sino con redundancias que no ofrecen una prueba genuina de la fijación con sus temas predilectos (la paternidad, el sexo y la inmigración), sino con su sobreexplotación.

Esta es la razón por la cual un relato como “Soy el niño futuro”, entre las formas en que Amor + odio vuelve a la relación entre padre e hijo con la idea de que hay un punto en el que “impacta ver que tus padres no solo no son las únicas personas del mundo, sino que ni siquiera son las más importantes para ti”, resulta menos que una nota al pie en comparación con Mi oído en su corazón (2004). Es en aquel libro donde Kureishi desarrolla en tono autobiográfico, pero sobre todo en profundidad, la relación con su padre (un inmigrante pakistaní que quería ser escritor pero jamás logró publicar), tema que ya se perfilaba en compilaciones de textos parecidas como Soñar y contar (2002) y reaparecería en Ensayos reunidos (2011).

Por el lado del ensayo, los asuntos literarios también giran sobre aquello acerca de lo cual Kureishi no parece encontrar nada que no haya dicho antes y mejor. En consecuencia, tanto su frustración como profesor de escritura creativa (a lo que se dedica desde 2013) como la ponderación de la figura de Franz Kafka, dos asuntos insignes, se repiten sin alteraciones, a pesar de que el autor insista en que la imaginación “debe ser peligrosa” y tomar “riesgos”.

En el balance, si Amor + odio, publicado originalmente en 2015, resulta inconexo y forzado, tal vez la explicación esté en lo que el propio Kureishi cuenta al final del libro. En 2012, su contador le robó todos sus ahorros, y aunque desde entonces sus nuevas novelas no perdieron calidad, sus compilaciones con textos y relatos dispersos se multiplicaron, quizá por urgencias más comprensibles que la calidad.

Amor + odio

Por Hanif Kureishi

Anagrama. Trad.: Mario Amadas

193 páginas, $ 2250